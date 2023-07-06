https://sputnik-georgia.ru/20230706/v-batumi-proydet-masshtabnyy-forum-nedvizhimosti-i-turizma-279306440.html

В Батуми пройдет масштабный форум недвижимости и туризма

В Батуми пройдет масштабный форум недвижимости и туризма

На форуме эксперты расскажут об инвестиционном и туристическом потенциале Аджарского региона 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T15:25+0400

2023-07-06T15:25+0400

2023-07-06T15:25+0400

грузия

туризм

новости

аджария

батуми

недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0c/249428526_771:165:2889:1356_1920x0_80_0_0_019273cc91c4efd304f824bc5b76ae1e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Масштабный форум недвижимости и туризма Batumi Real Estate 2023 откроется в Батуми (Аджария) 12 июля, сообщило министерство финансов и экономики Аджарии. В Батуми пройдет одно из главных событий года в сфере недвижимости. В мероприятии примут участие известные строительные и девелоперские компании, архитекторы, градостроители, инвесторы и эксперты. Отдых у моря в Грузии станет лучше – Аджария работает над качеством обслуживания туристов >>На форуме эксперты расскажут об инвестиционном и туристическом потенциале Аджарского региона. В рамках мероприятия пройдут B2B-встречи. Форум, организованный FIABCI-Georgia (грузинского отделения Международной федерации недвижимости FIABCI) и Property Georgia, пройдет под патронажем правительства Аджарии. В 73-м Всемирном конгрессе FIABCI, прошедшем в Майами, штат Флорида, 5-9 июня, приняла участие делегация из Грузии, в составе членов правительства Аджарии, а также руководства и членов FIABCI-Грузия. В рамках указанного мероприятия 8 июня состоялись вручения премий в области недвижимости, получившие название мировых "Оскаров". Аджария намерена принять шесть миллионов туристов в 2025 году >>Грузинские проекты впервые были представлены на FIABCI World Prix d'Excellence Awards в этом году. Эти проекты впервые выиграли от имени Грузии и получили высшую награду в сфере недвижимости – FIABCI World Prix d'Excellence. Основанная в 1951 году в Париже, FIABCI представляет собой всемирную деловую сеть для всех профессионалов, связанных с недвижимостью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, аджария, батуми, недвижимость