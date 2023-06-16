https://sputnik-georgia.ru/20230616/adzhariya-namerena-prinyat-shest-millionov-turistov-v-2025-godu-278652815.html

Аджария намерена принять шесть миллионов туристов в 2025 году

Аджария намерена принять шесть миллионов туристов в 2025 году

В прошлом году вы знаете, что национальный доход от туризма составил 3,5 миллиарда долларов, и пропорциональная доля Аджарии составляет не менее 1/3, заявил... 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T17:00+0400

2023-06-16T17:00+0400

2023-06-16T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Правительство Аджарии уделяет большое внимание последовательному росту туризма в регионе и нацелено на прием шести миллионов туристов в 2025 году, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе на весенней сессии Верховного совета Аджарии, где он выступал с годовым отчетом. По информации Рижвадзе, в 2022 году в Аджарию было осуществлено 3,9 миллиона визитов. В первом квартале 2023 года цифра составила 773 тысячи визитеров, что на 43% больше, по сравнению с январем-мартов 2022 года. По словам Рижвадзе, доходы от туризма, которые прямо или косвенно влияют на жителей региона, очень важны, особенно для малого, среднего и крупного бизнеса, работающего в сфере туризма. "В прошлом году вы знаете, что национальный доход от туризма составил 3,5 миллиарда долларов, и пропорциональная доля Аджарии составляет не менее 1/3, около 1,1 миллиарда долларов, которые получены от этих визитов", – сказал он. Аджария ожидает в текущем году более четырех миллионов туристов >>Рижвадзе отметил, что одна из главных задач, которая имеет решающее значение для содействия экономическому росту, состоит в том, чтобы сделать Аджарию не только морским-сезонным направлением, а привлекательным, интересным местом для отдыха во все четыре сезона, с современной инфраструктурой. Летний туристический сезон официально открылся в Аджарии 4 июня и в этом году в регионе ожидают более 4 миллионов посетителей. Как будет развиваться туризм в Аджарии >>Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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