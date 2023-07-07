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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился в полтора раза

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился в полтора раза

Дефицит текущего счета в первом квартале составил 3,2% от квартального ВВП 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T07:01+0400

2023-07-07T07:01+0400

2023-07-07T07:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за первый квартал 2023 года составил 201,4 миллиона долларов, что на 67,1% меньше показателей за январь-март 2022 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, отрицательное сальдо платежного баланса с 13,3% к ВВП в первом квартале 2022 года до 3,2% к ВВП за отчетный период.Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия >>Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за первый квартал составило 1,3 миллиарда долларов, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом экспорт товаров увеличился на 24,2% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 24,6%.Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 781,5 млн долларов в первом квартале 2023 года, что на 7,57% больше, чем за аналогичный период 2019 года.Баланс доходов отрицательный и составляет 332,6 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 50,2%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 9%.Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика >>Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 373% в годовом исчислении – до 781,5 миллиона долларов в первом квартале 2023 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 36,6% – до 728 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в первом квартале составили 383,4 млн долларов, что составляет 6,1% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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