https://sputnik-georgia.ru/20230707/krasivyy-i-bezopasnyy-zagar---kak-pravilno-zagorat-i-kakoy-krem-vybrat-279336624.html
Красивый и безопасный загар — как правильно загорать и какой крем выбрать?
Красивый и безопасный загар — как правильно загорать и какой крем выбрать?
Злоупотребляя солнечными ваннами, можно не только получить ожоги, но и ускорить старение 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T18:15+0400
2023-07-07T18:15+0400
2023-07-07T18:36+0400
в мире
общество
справки
черное море
грузия
всемирная организация здравоохранения
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/01/249598436_0:53:3451:1994_1920x0_80_0_0_767701614ff5c726431a50bc8f33da29.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Добиться ровного и красивого загара, не нанеся вреда своему здоровью, – это задача не из простых, во всяком случае для тех, кто не знает главных правил поведения.В действительности все не так-то сложно. Главное – правильное время и правильный солнцезащитный крем. Да, солнцезащитный крем обязателен. Во-первых, это защита от ожогов, а во вторых – от старения кожи. Многие, наверно, слышали фразу, особенно от молодежи: "Я не обгораю, могу загорать, сколько хочу и когда захочу". А знают ли эти люди о том, что ультрафиолетовое излучение, достигающее поверхности Земли, в основном состоит из UVA лучей и незначительного количества UVB лучей? И находясь на солнце без защиты в небезопасное для загара время, можно не только обгореть, но и ускорить старение кожи?В Грузии летний морской сезон в самом разгаре, отдыхающих на побережье Черного моря становится все больше, поэтому самое время рассказать все по порядку. Важно знать, что UVB лучи проникают только в эпидермис, то есть в верхний защитный слой кожи, и она приобретает бронзовый оттенок. Именно UVB лучи могут привести к ожогам кожи.Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?>>UVA лучи воздействуют безболезненно, но они проникают очень глубоко в кожу и достигают клеток дермы, способствуя старению кожи.Насчет "не обгораю" – это история о тех, у кого кожа потемнее. Им и уровень солнцезащитного крема нужен меньше. Соответственно, чем светлее кожа, тем сильнее нужна защита для получения ровного и безопасного загара. Так что следует выбирать тот крем, у которого есть защита от UVB-лучей и UVA-лучей. Еще один совет: обратитесь к дерматологу, и он скажет, какой уровень защиты нужен конкретно для вашей кожи. Загорать лучше утром и вечером, так как ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивно с 10 часов утра до 4 часов дня. Всемирная организация здравоохранения призывает по возможности ограничить пребывание на солнце в эти часы.Учитывать следует еще один фактор – вода, песок, снег отражают ультрафиолетовые лучи, увеличивая степень их воздействия на кожу. По данным ВОЗ, снежный покров может отражать до 80% UV-лучей, сухой пляж – около 15%, а морская пена – примерно 25%.Отдых в Аджарии, Батуми 2023 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Вредному воздействию UV-излучения больше всего подвержены дети и подростки, люди со светлой кожей, люди с большим числом родинок на теле, а также те, кто принимает повышающие фоточувствительность препараты. В группу риска также входят люди, родственники которых болели раком кожи. И напоследок: в небольших дозах UV-излучение полезно для здоровья и играет важнейшую роль в выработке витамина D.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/01/249598436_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_04369f07f1b6a29ace2e356f92c603a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, общество, справки , черное море, грузия, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение
в мире, общество, справки , черное море, грузия, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение
Красивый и безопасный загар — как правильно загорать и какой крем выбрать?
18:15 07.07.2023 (обновлено: 18:36 07.07.2023)
Злоупотребляя солнечными ваннами, можно не только получить ожоги, но и ускорить старение
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Добиться ровного и красивого загара, не нанеся вреда своему здоровью, – это задача не из простых, во всяком случае для тех, кто не знает главных правил поведения.
В действительности все не так-то сложно. Главное – правильное время и правильный солнцезащитный крем. Да, солнцезащитный крем обязателен. Во-первых, это защита от ожогов, а во вторых – от старения кожи.
Многие, наверно, слышали фразу, особенно от молодежи: "Я не обгораю, могу загорать, сколько хочу и когда захочу". А знают ли эти люди о том, что ультрафиолетовое излучение, достигающее поверхности Земли, в основном состоит из UVA лучей и незначительного количества UVB лучей? И находясь на солнце без защиты в небезопасное для загара время, можно не только обгореть, но и ускорить старение кожи?
В Грузии летний морской сезон в самом разгаре, отдыхающих на побережье Черного моря становится все больше, поэтому самое время рассказать все по порядку.
Важно знать, что UVB лучи проникают только в эпидермис, то есть в верхний защитный слой кожи, и она приобретает бронзовый оттенок. Именно UVB лучи могут привести к ожогам кожи.
UVA лучи воздействуют безболезненно, но они проникают очень глубоко в кожу и достигают клеток дермы, способствуя старению кожи.
Насчет "не обгораю" – это история о тех, у кого кожа потемнее. Им и уровень солнцезащитного крема нужен меньше. Соответственно, чем светлее кожа, тем сильнее нужна защита для получения ровного и безопасного загара.
Так что следует выбирать тот крем, у которого есть защита от UVB-лучей и UVA-лучей. Еще один совет: обратитесь к дерматологу, и он скажет, какой уровень защиты нужен конкретно для вашей кожи.
Загорать лучше утром и вечером, так как ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивно с 10 часов утра до 4 часов дня. Всемирная организация здравоохранения призывает по возможности ограничить пребывание на солнце в эти часы.
Учитывать следует еще один фактор – вода, песок, снег отражают ультрафиолетовые лучи, увеличивая степень их воздействия на кожу. По данным ВОЗ, снежный покров может отражать до 80% UV-лучей, сухой пляж – около 15%, а морская пена – примерно 25%.
Вредному воздействию UV-излучения больше всего подвержены дети и подростки, люди со светлой кожей, люди с большим числом родинок на теле, а также те, кто принимает повышающие фоточувствительность препараты. В группу риска также входят люди, родственники которых болели раком кожи.
И напоследок: в небольших дозах UV-излучение полезно для здоровья и играет важнейшую роль в выработке витамина D.