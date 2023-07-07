https://sputnik-georgia.ru/20230707/krasivyy-i-bezopasnyy-zagar---kak-pravilno-zagorat-i-kakoy-krem-vybrat-279336624.html

Красивый и безопасный загар — как правильно загорать и какой крем выбрать?

Красивый и безопасный загар — как правильно загорать и какой крем выбрать?

Злоупотребляя солнечными ваннами, можно не только получить ожоги, но и ускорить старение 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T18:15+0400

2023-07-07T18:15+0400

2023-07-07T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Добиться ровного и красивого загара, не нанеся вреда своему здоровью, – это задача не из простых, во всяком случае для тех, кто не знает главных правил поведения.В действительности все не так-то сложно. Главное – правильное время и правильный солнцезащитный крем. Да, солнцезащитный крем обязателен. Во-первых, это защита от ожогов, а во вторых – от старения кожи. Многие, наверно, слышали фразу, особенно от молодежи: "Я не обгораю, могу загорать, сколько хочу и когда захочу". А знают ли эти люди о том, что ультрафиолетовое излучение, достигающее поверхности Земли, в основном состоит из UVA лучей и незначительного количества UVB лучей? И находясь на солнце без защиты в небезопасное для загара время, можно не только обгореть, но и ускорить старение кожи?В Грузии летний морской сезон в самом разгаре, отдыхающих на побережье Черного моря становится все больше, поэтому самое время рассказать все по порядку. Важно знать, что UVB лучи проникают только в эпидермис, то есть в верхний защитный слой кожи, и она приобретает бронзовый оттенок. Именно UVB лучи могут привести к ожогам кожи.Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?>>UVA лучи воздействуют безболезненно, но они проникают очень глубоко в кожу и достигают клеток дермы, способствуя старению кожи.Насчет "не обгораю" – это история о тех, у кого кожа потемнее. Им и уровень солнцезащитного крема нужен меньше. Соответственно, чем светлее кожа, тем сильнее нужна защита для получения ровного и безопасного загара. Так что следует выбирать тот крем, у которого есть защита от UVB-лучей и UVA-лучей. Еще один совет: обратитесь к дерматологу, и он скажет, какой уровень защиты нужен конкретно для вашей кожи. Загорать лучше утром и вечером, так как ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивно с 10 часов утра до 4 часов дня. Всемирная организация здравоохранения призывает по возможности ограничить пребывание на солнце в эти часы.Учитывать следует еще один фактор – вода, песок, снег отражают ультрафиолетовые лучи, увеличивая степень их воздействия на кожу. По данным ВОЗ, снежный покров может отражать до 80% UV-лучей, сухой пляж – около 15%, а морская пена – примерно 25%.Отдых в Аджарии, Батуми 2023 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Вредному воздействию UV-излучения больше всего подвержены дети и подростки, люди со светлой кожей, люди с большим числом родинок на теле, а также те, кто принимает повышающие фоточувствительность препараты. В группу риска также входят люди, родственники которых болели раком кожи. И напоследок: в небольших дозах UV-излучение полезно для здоровья и играет важнейшую роль в выработке витамина D.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, общество, справки , черное море, грузия, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение