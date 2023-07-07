https://sputnik-georgia.ru/20230707/mvd-gruzii-gotovo-prinyat-vse-mery-dlya-bezopasnosti-festivalya-prayda-v-tbilisi-279341416.html

МВД Грузии готово принять все меры для безопасности фестиваля "Прайда" в Тбилиси

МВД Грузии готово принять все меры для безопасности фестиваля "Прайда" в Тбилиси

Фестиваль в рамках "Недели прайда" будет проходить на закрытой территории, и попасть на него смогут только те, кто прошел регистрацию заранее 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии примет все меры для обеспечения безопасности проведения фестиваля, закрывающего "Неделю прайда", говорится в заявлении ведомства. Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси завершит "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которое организовано НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество. Ведомство также прокомментировало планирующуюся контракцию, которую анонсировали консервативно настроенные организации. "Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов и участников контракции соблюдать закон, подчиняться законным требованием полиции и не выходить за рамки определенных законном прав на собрания и манифестацию, в противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата", – говорится в заявлении. Кроме того, отдельно МВД обратилось к СМИ и попросило их учитывать указания полиции и находиться на связи с МВД. Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии >>Фестиваль в рамках "Недели прайда" будет проходить на закрытой территории, и попасть на него смогут только те, кто прошел регистрацию заранее. МВД Грузии уже пообещало мобилизовать силы для обеспечения безопасности. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. Мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. "Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде>>Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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