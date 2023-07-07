https://sputnik-georgia.ru/20230707/tsel-lgbt-dvizheniya-smena-kulturnogo-koda-a-ne-zaschita-prav---religioznye-konfessii-gruzii-279334772.html

Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии

Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии

Представители религиозных конфессий сделали заявление по случаю "Недели Прайда" 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T17:09+0400

2023-07-07T17:09+0400

2023-07-07T17:55+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Настоящей целью так называемого ЛГБТ-движения является не защита чьих-то прав, а изменение культурного кода, с чем грузинское общество не смирится, заявил руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе. Представители Патриархии Грузии и разных религиозных конфессий, представленных в стране, собрались во дворе храма Метехи в историческом центре Тбилиси и сделали совместное заявление в связи с "Неделей Прайда". Представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы. Проследить за этим возможно на примере тех стран, где это движение началось несколько десятков лет назад. Хорошо видны попытки начала этой пропаганды среди детей в Грузии, отметил он.Патриархия Грузии вместе с представителями различных религий четко демонстрируют свое единство по этому вопросу, сказал он.Из двора храма Метехи хорошо видны штрихи нашей гражданской культуры, которые являются уникальным примером сожительства и строительства общего государства народами совершенно разных религий и культур на протяжении веков. Дело в том, что из двора храма Метехи видна та часть Старого Тбилиси, где рядом с друг другом расположены православный и григорианский храмы, католический собор, синагога и мечеть."Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде>>НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающая ЛГБТК+ сообщество, объявила о проведении "Недели Прайда" (Tbilisi Pride Week) в Тбилиси с 1 по 8 июля. В этом году "Неделя Прайда" включает в себя закрытые мероприятия политического, культурного и академического характера, в том числе Международную ЛГБТ-конференцию и фестиваль. В 2021 году в Тбилиси была запланирована акция ЛГБТ-сообщества, однако тогда противники сексуальных меньшинств выместили всю свою злость на представителях СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Не обошлось без инцидентов и 6 июля. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.Всего в эти дни был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.ЛГБТ-пропаганда McDonald's аморальная – премьер Грузии>>А вот вопрос ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии стал актуальным после того, как в детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, о чем стало известно 12 июня 2023 года. Автор призывает передать книгу другому, и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Патриархия Грузии и представители правящей партии осудили факт пропаганды нетрадиционных отношений.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ и решить, что приемлемо или неприемлемо для страны. По его словам, 90% населения Грузии поддерживает институт семьи и христианские ценности, поэтому вопрос нуждается в урегулировании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, ираклий гарибашвили, лгбт