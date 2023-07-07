https://sputnik-georgia.ru/20230707/tsel-lgbt-dvizheniya-smena-kulturnogo-koda-a-ne-zaschita-prav---religioznye-konfessii-gruzii-279334772.html
Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии
Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии
Представители религиозных конфессий сделали заявление по случаю "Недели Прайда" 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T17:09+0400
2023-07-07T17:09+0400
2023-07-07T17:55+0400
грузия
новости
общество
андрия джагмаидзе
ираклий гарибашвили
лгбт
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Настоящей целью так называемого ЛГБТ-движения является не защита чьих-то прав, а изменение культурного кода, с чем грузинское общество не смирится, заявил руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе. Представители Патриархии Грузии и разных религиозных конфессий, представленных в стране, собрались во дворе храма Метехи в историческом центре Тбилиси и сделали совместное заявление в связи с "Неделей Прайда". Представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы. Проследить за этим возможно на примере тех стран, где это движение началось несколько десятков лет назад. Хорошо видны попытки начала этой пропаганды среди детей в Грузии, отметил он.Патриархия Грузии вместе с представителями различных религий четко демонстрируют свое единство по этому вопросу, сказал он.Из двора храма Метехи хорошо видны штрихи нашей гражданской культуры, которые являются уникальным примером сожительства и строительства общего государства народами совершенно разных религий и культур на протяжении веков. Дело в том, что из двора храма Метехи видна та часть Старого Тбилиси, где рядом с друг другом расположены православный и григорианский храмы, католический собор, синагога и мечеть."Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде>>НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающая ЛГБТК+ сообщество, объявила о проведении "Недели Прайда" (Tbilisi Pride Week) в Тбилиси с 1 по 8 июля. В этом году "Неделя Прайда" включает в себя закрытые мероприятия политического, культурного и академического характера, в том числе Международную ЛГБТ-конференцию и фестиваль. В 2021 году в Тбилиси была запланирована акция ЛГБТ-сообщества, однако тогда противники сексуальных меньшинств выместили всю свою злость на представителях СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Не обошлось без инцидентов и 6 июля. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.Всего в эти дни был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.ЛГБТ-пропаганда McDonald's аморальная – премьер Грузии>>А вот вопрос ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии стал актуальным после того, как в детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, о чем стало известно 12 июня 2023 года. Автор призывает передать книгу другому, и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов. Патриархия Грузии и представители правящей партии осудили факт пропаганды нетрадиционных отношений.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ и решить, что приемлемо или неприемлемо для страны. По его словам, 90% населения Грузии поддерживает институт семьи и христианские ценности, поэтому вопрос нуждается в урегулировании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, ираклий гарибашвили, лгбт
грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, ираклий гарибашвили, лгбт
Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии
17:09 07.07.2023 (обновлено: 17:55 07.07.2023)
Представители религиозных конфессий сделали заявление по случаю "Недели Прайда"
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Настоящей целью так называемого ЛГБТ-движения является не защита чьих-то прав, а изменение культурного кода, с чем грузинское общество не смирится, заявил руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.
Представители Патриархии Грузии и разных религиозных конфессий, представленных в стране, собрались во дворе храма Метехи в историческом центре Тбилиси и сделали совместное заявление в связи с "Неделей Прайда".
Представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы. Проследить за этим возможно на примере тех стран, где это движение началось несколько десятков лет назад.
"Еще много лет назад мы громко заявляли, что настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. В том числе, пропаганда среди подростков, регистрация однополых пар как семей, усыновление детей и в целом изменение культурного кода", – заявил Джагмаидзе.
Хорошо видны попытки начала этой пропаганды среди детей в Грузии, отметил он.
"Мы собрались здесь для того, чтобы еще раз заявить: наше общество не смирится с этим, не готово и никогда не наступит подобная готовность. Этот вопрос создает особую опасность гражданскому спокойствию и вызывает крайнюю поляризацию, поэтому мы считаем целесообразным урегулировать это законодательно", – подчеркнул Джагмаидзе.
Патриархия Грузии вместе с представителями различных религий четко демонстрируют свое единство по этому вопросу, сказал он.
"Мы громко заявляем, что в этой стране в течение многих веков мы вместе создавали культуру сожительства, в которой глубоко укоренились взаимоуважение и взаимопринятие. Мы не решаем вопросы путем насилия и никого никогда не призываем к насилию. Мы искренне желаем, чтобы насилием, лукавством и обманом никто не навязывал нам то, что для нас неприемлемо", – заявил Джагамаидзе.
Из двора храма Метехи хорошо видны штрихи нашей гражданской культуры, которые являются уникальным примером сожительства и строительства общего государства народами совершенно разных религий и культур на протяжении веков.
Дело в том, что из двора храма Метехи видна та часть Старого Тбилиси, где рядом с друг другом расположены православный и григорианский храмы, католический собор, синагога и мечеть.
НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающая ЛГБТК+ сообщество, объявила о проведении "Недели Прайда" (Tbilisi Pride Week) в Тбилиси с 1 по 8 июля. В этом году "Неделя Прайда" включает в себя закрытые мероприятия политического, культурного и академического характера, в том числе Международную ЛГБТ-конференцию и фестиваль.
В 2021 году в Тбилиси была запланирована акция ЛГБТ-сообщества, однако тогда противники сексуальных меньшинств выместили всю свою злость на представителях СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.
Не обошлось без инцидентов и 6 июля. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.
Всего в эти дни был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.
А вот вопрос ЛГБТ-пропаганды среди детей в Грузии стал актуальным после того, как в детском меню McDonald's Happy Meal появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни Элтона Джона, в том числе о браке с Дэвидом Фернишем и их детях, о чем стало известно 12 июня 2023 года. Автор призывает передать книгу другому, и тем самым "подарить жизнь читателю". К концу дня 12 июня книги были изъяты из подарочных наборов.
Патриархия Грузии и представители правящей партии осудили факт пропаганды нетрадиционных отношений.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ и решить, что приемлемо или неприемлемо для страны. По его словам, 90% населения Грузии поддерживает институт семьи и христианские ценности, поэтому вопрос нуждается в урегулировании.