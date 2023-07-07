https://sputnik-georgia.ru/20230707/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii--mnenie-eksperta-279340237.html

Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта

Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта

Целевая цена на муку определена по взаимному соглашению производителей хлеба и мелькомбинатов, заявил директор Ассоциации производителей зерна и муки 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T20:17+0400

2023-07-07T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Проблемы повышения стоимости хлеба в Грузии в ближайшие месяцы не будет, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. По его словам, целевая цена определена по взаимному соглашению производителей хлеба и мелькомбинатов. Силагава напомнил, что мелькомбинаты, согласно договоренности с правительством, обеспечивают цены муки первого сорта на местном рынке не выше соответствующего порога цен, что обеспечило бы поддержание цены хлеба на рынке. Второе условие –мельницы должны были закупить у грузинских фермеров максимальное количество продовольственной пшеницы как старого, так и нового урожая. Ситуация с местным урожаем По информации Силагава, мельницы уже приняли максимальное количество продовольственной пшеницы прошлогоднего урожая. "Сейчас идет сбор нового урожая. Могу сказать, что интенсивные дожди оказали определенное влияние на урожай. У определенного количества испортились качественные показатели, и она перешла в непродовольственную пшеницу. У фермеров остается этот вызов", – заявил Силагава. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>По его словам, уборка пшеницы через неделю вступает в активную фазу как в Кахетии, так и в регионах Квемо и Шида Картли. "Если погода не преподнесет никаких сюрпризов, то условия для сбора урожая выглядят неплохими. Соответственно, комбинаты полностью примут урожай продовольственной пшеницы, конечно, с учетом качественных показателей. Таким образом, программе никакие проблемы не угрожают", – сказал он. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Вступила в силу пошлина Грузии на импорт муки из России >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, леван силагава, фермеры, зерно, хлеб