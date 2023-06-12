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Вступила в силу пошлина Грузии на импорт муки из России

Вступила в силу пошлина Грузии на импорт муки из России

Решение о введении временной пошлины на импорт муки правительство приняло в целях поддержки грузинских фермеров 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T10:02+0400

2023-06-12T10:02+0400

2023-06-12T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вступила в силу временная пошлина на импорт пшеничной муки в Грузию из России.Согласно решению правительства Грузии, с 12 июня импорт более 200 килограммов пшеничной муки будет облагаться налогом в размере 20 тетри за 1 килограмм.Решение о введении временной пошлины на импорт муки правительство приняло в целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке.Грузия введет пошлину на импорт муки из России - как это отразится на стоимости хлеба? >>Плата за услуги по оформлению ввоза муки будет действовать до 1 ноября 2023 года.В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары переполнены пшеницей объемом 40-50 тысяч тонн, а фермерам просто некуда девать собранный урожай.Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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