https://sputnik-georgia.ru/20230707/posol-gruzii-na-ukraine-prodolzhit-rabotat-iz-tbilisi-konsultatsiy-ne-budet--glava-mid-279338096.html
Посол Грузии на Украине продолжит работать из Тбилиси, консультаций не будет – глава МИД
Посол Грузии на Украине продолжит работать из Тбилиси, консультаций не будет – глава МИД
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Никаких консультаций с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили проводиться не будет, он продолжит работу в обычном режиме из... 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T18:50+0400
2023-07-07T18:50+0400
2023-07-07T19:08+0400
грузия
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михаил саакашвили
илья дарчиашвили
владимир зеленский
европейский суд по правам человека
единое национальное движение
мид грузии
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Никаких консультаций с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили проводиться не будет, он продолжит работу в обычном режиме из Тбилиси, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Закарашвили покинул страну 6 июля после того, как МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского выразил грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, являющимся гражданином Украины, и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. При этом он подчеркнул, что если власти Украины интересует состояние Саакашвили, то им лучше завершить процедуры назначения своего посла в Грузии. При этом министр еще раз дал оценку действиям властей Украины. При этом он еще раз подчеркнул, что Грузия хочет чтобы двусторонние отношения Грузии и Украины, стратегическое партнерство, которое существует между двумя странами, развивались и укреплялись. "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Саакашвили должен отбыть наказание – лидер "Грузинской мечты">>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, михаил саакашвили, илья дарчиашвили, владимир зеленский, европейский суд по правам человека, единое национальное движение, мид грузии
грузия, политика, новости, украина, михаил саакашвили, илья дарчиашвили, владимир зеленский, европейский суд по правам человека, единое национальное движение, мид грузии
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Никаких консультаций с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили проводиться не будет, он продолжит работу в обычном режиме из Тбилиси, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Закарашвили покинул страну 6 июля после того, как МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского выразил грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, являющимся гражданином Украины, и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
"МИД не собирается проводить какие-либо консультации с послом. Посол покинул территорию Украины, он продолжит работу в министерстве в качестве посла из Тбилиси. Посольство Грузии в Киеве продолжает работать, дипломаты находятся на месте, и мы продолжим работать в этом направлении", – сказал Дарчиашвили.
При этом он подчеркнул, что если власти Украины интересует состояние Саакашвили, то им лучше завершить процедуры назначения своего посла в Грузии.
"Если правительство Украины интересуется состоянием Саакашвили, если они заинтересованы в дополнительной информации о его здоровье, то они должны не высылать нашего посла для консультаций с нами, а должны завершить начатые и адресованные нам процедуры относительно назначения нового посла", – сказал Дарчиашвили.
При этом министр еще раз дал оценку действиям властей Украины.
"Оценивая решение украинских властей, я бы сказал несколько слов: оно несправедливо, безосновательно, недружественно и недипломатично", – сказал Дарчиашвили.
При этом он еще раз подчеркнул, что Грузия хочет чтобы двусторонние отношения Грузии и Украины, стратегическое партнерство, которое существует между двумя странами, развивались и укреплялись.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является.
Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния.
Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения.
В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.
Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.
Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.
Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.