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https://sputnik-georgia.ru/20230707/skandal-s-preodoleniem-veto-parlamentom-gruzii--administratsiya-prezidenta-zhdet-detaley-279343658.html
Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей
Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей
Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T22:41+0400
2023-07-07T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Администрация президента Грузии попросила у парламента детальную информацию по поводу голосования о преодолении вето президента, наложенного на изменение правил избрания председателя ЦИК. Парламент Грузии 3 июля преодолел вето президента на законопроект об изменении правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии. За проект проголосовали 78 депутатов против 14. Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК &gt;&gt;Накануне депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили заявил, что вето президента было преодолено с нарушением, так как на заседании не присутствовали 78 депутатов правящей партии. Согласно информации на сайте парламента, за проект проголосовали 67 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 9 депутатов от политической группы "Сила народа" и 2 представителя группы "Европейские социалисты". Всего же регистрацию прошли 115 депутатов, отсутствовали – 25, из которых 8 депутатов правящей партии и один депутат от группы социалистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, вето президента, парламент грузии, президент грузии, цик грузии
грузия, новости, политика, вето президента, парламент грузии, президент грузии, цик грузии

Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей

22:41 07.07.2023
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии утром. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции
Парламент Грузии утром. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Администрация президента Грузии попросила у парламента детальную информацию по поводу голосования о преодолении вето президента, наложенного на изменение правил избрания председателя ЦИК.
Парламент Грузии 3 июля преодолел вето президента на законопроект об изменении правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии. За проект проголосовали 78 депутатов против 14.
Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию.
Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК >>
Накануне депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили заявил, что вето президента было преодолено с нарушением, так как на заседании не присутствовали 78 депутатов правящей партии.
Согласно информации на сайте парламента, за проект проголосовали 67 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 9 депутатов от политической группы "Сила народа" и 2 представителя группы "Европейские социалисты". Всего же регистрацию прошли 115 депутатов, отсутствовали – 25, из которых 8 депутатов правящей партии и один депутат от группы социалистов.
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