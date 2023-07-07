https://sputnik-georgia.ru/20230707/skandal-s-preodoleniem-veto-parlamentom-gruzii--administratsiya-prezidenta-zhdet-detaley-279343658.html

Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей

Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей

Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T22:41+0400

2023-07-07T22:41+0400

2023-07-07T22:41+0400

грузия

новости

политика

вето президента

парламент грузии

президент грузии

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275629509_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e92776a1b441fd7de5071c187d9f25f.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Администрация президента Грузии попросила у парламента детальную информацию по поводу голосования о преодолении вето президента, наложенного на изменение правил избрания председателя ЦИК. Парламент Грузии 3 июля преодолел вето президента на законопроект об изменении правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии. За проект проголосовали 78 депутатов против 14. Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК >>Накануне депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили заявил, что вето президента было преодолено с нарушением, так как на заседании не присутствовали 78 депутатов правящей партии. Согласно информации на сайте парламента, за проект проголосовали 67 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 9 депутатов от политической группы "Сила народа" и 2 представителя группы "Европейские социалисты". Всего же регистрацию прошли 115 депутатов, отсутствовали – 25, из которых 8 депутатов правящей партии и один депутат от группы социалистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, вето президента, парламент грузии, президент грузии, цик грузии