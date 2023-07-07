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Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей
Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей
Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T22:41+0400
2023-07-07T22:41+0400
2023-07-07T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Администрация президента Грузии попросила у парламента детальную информацию по поводу голосования о преодолении вето президента, наложенного на изменение правил избрания председателя ЦИК. Парламент Грузии 3 июля преодолел вето президента на законопроект об изменении правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии. За проект проголосовали 78 депутатов против 14. Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК >>Накануне депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили заявил, что вето президента было преодолено с нарушением, так как на заседании не присутствовали 78 депутатов правящей партии. Согласно информации на сайте парламента, за проект проголосовали 67 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 9 депутатов от политической группы "Сила народа" и 2 представителя группы "Европейские социалисты". Всего же регистрацию прошли 115 депутатов, отсутствовали – 25, из которых 8 депутатов правящей партии и один депутат от группы социалистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вето президента, парламент грузии, президент грузии, цик грузии
грузия, новости, политика, вето президента, парламент грузии, президент грузии, цик грузии
Скандал с преодолением вето парламентом Грузии – администрация президента ждет деталей
Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Администрация президента Грузии попросила у парламента детальную информацию по поводу голосования о преодолении вето президента, наложенного на изменение правил избрания председателя ЦИК.
Парламент Грузии 3 июля преодолел вето президента на законопроект об изменении правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии. За проект проголосовали 78 депутатов против 14.
Администрация президента потребовала от парламента предоставить детальную информацию по голосованию.
Накануне депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили заявил, что вето президента было преодолено с нарушением, так как на заседании не присутствовали 78 депутатов правящей партии.
Согласно информации на сайте парламента, за проект проголосовали 67 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 9 депутатов от политической группы "Сила народа" и 2 представителя группы "Европейские социалисты". Всего же регистрацию прошли 115 депутатов, отсутствовали – 25, из которых 8 депутатов правящей партии и один депутат от группы социалистов.