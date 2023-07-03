https://sputnik-georgia.ru/20230703/parlament-preodolel-esche-odno-veto-prezidenta-gruzii---menyayutsya-pravila-izbraniya-glavy-tsik-279207935.html

Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК

Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК

Еврокомиссия рекомендовала властям Грузии не принимать поправки в таком виде 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T17:53+0400

2023-07-03T17:53+0400

2023-07-03T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об изменении правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии. Сначала голосование состоялось за предложенный президентом вариант законопроекта, который не набрал необходимого количества голосов, а позже – за тот, который ранее принял парламент в трех чтениях, а президент воспользовалась правом вето.Президент предлагала увеличить число голосов, необходимых для избрания членов и председателя ЦИК Грузии с 76 до 90. При этом президент не стала оспаривать передачу председателю парламента прерогативы представления кандидатов в ЦИК.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила принять поправки, несмотря на то, что ранее их забраковала Еврокомиссия.Согласно промежуточной оценке высшего органа исполнительной власти Евросоюза, обнародованной 22 июня 2023 года, чтобы выполнить одно из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.Отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет очередной стратегической ошибкой – премьер>>Именно Еврокомиссия в октябре подготовила рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Суть поправокСогласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК Грузии вместо президента будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогативу представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента.Если в результате голосования не удастся избрать представленных председателем парламента кандидатов на все вакантные должности в ЦИК, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в конкурсе, и состоится голосование.Вето от президента Грузии – заблокировано изменение правил избрания председателя ЦИК>>Также меняется процедура и минимально необходимое для избрания членов и главы ЦИК количество голосов депутатов. В частности, если парламент поддержит кандидата большинством голосов (76 голосов), он займет должность сроком на пять лет.На сегодняшний день глава и члены ЦИК Грузии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. Если голосов не хватает, проходит повторное голосование, при котором достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Эти жесткие правила были введены в 2021 году, и с тех пор парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет.Действующий глава ЦИКВ настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода.В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев.Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК >>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК.Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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