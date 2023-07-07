https://sputnik-georgia.ru/20230707/vnedrenie-tekhnologii-5g-v-gruzii-pod-voprosom-279328810.html

Внедрение технологии 5G в Грузии под вопросом?

Внедрение технологии 5G в Грузии под вопросом?

Национальная комиссия по коммуникациям объявила аукцион по внедрению в Грузии мобильного Интернета пятого поколения 5G 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T15:17+0400

2023-07-07T15:17+0400

2023-07-07T15:17+0400

грузия

новости

экономика

георгий рамишвили

национальная комиссия по коммуникациям грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24889/52/248895221_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6a12d6e17271b66dffa07f0f10ccfba2.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Существует много вопросов насчет запуска мобильного Интернета пятого поколения 5G в Грузии, заявил председатель наблюдательного совета телекоммуникационной компании Silknet Георгий Рамишвили в эфире Медиаплатформы BMG. Национальная комиссия по коммуникациям 7 июля объявила аукционы по внедрению в Грузии мобильного Интернета пятого поколения 5G. Рамишвили раскритиковал условия этих аукционов на заседании комиссии, заявив, что это ограничивает операторам свободу выбора. Дело в том, что по условиям трех из четырех объявленных аукционов его покупатель должен обеспечить обязательный доступ виртуальных операторов вместе с внедрением сети 5G. По его словам, уже запущена сеть MVNO, которая имеет 15 тысяч абонентов и довольно оптимистично смотрит на свои планы. Поэтому, как отметил Рамишвили, прецедент уже есть, и это нормальный и правильный путь. MVNO – это виртуальный оператор мобильной связи, который использует инфраструктуру другого оператора для продажи услуг под своим брендом. В Грузии объявлен аукцион по внедрению технологии 5G>>Как заявил Рамишвили, если это будет пересмотрено и компаниям дадут возможность выбора, это пойдет индустрии на пользу. Право выбора, по его словам, даст хорошую возможность создания трех сетей, что входит в интересы всех заинтересованных сторон. В противном случае, как заявил Рамишвили, они не примут участие в аукционе из-за того, что не считают одну лицензию этичной, так как она может настроить компании друг против друга. От участия в аукционе с такими условиями отказывается и телекоммуникационная компания Magti. Что предлагает комиссия При построении сетей 5G операторы должны руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети. С развитием сети компании, получившие необходимую частоту для реализации 5G-интернета, будут обязаны допустить на свою сеть оператора мобильной виртуальной сети – MVNO. В частности, обладатель лицензии будет обязан вести переговоры со всеми операторами, желающими получить доступ к соответствующей сети на справедливых и недискриминационных условиях. Состояние телекоммуникационного рынка Грузии – отчет главы регулятора >>В дополнение к предоставлению выбора и учету мнений заинтересованных лиц Комиссия приняла решение объявить один лот без обязательства допуска оператора мобильной виртуальной сети. Комиссия объявила четыре аукциона по четырем комбинированным абстрактным лотам, различающимся обязательствами по покрытию и ценой. Все четыре лота состоят из полос двух разных диапазонов частотного спектра и предполагают разные обязательства по покрытию населенных пунктов. Первоначальный взнос за первый комбинированный лот составит 6 230 000 лари, за второй – 2 530 900 лари, третий – 2 593 800 лари, а за четвертый – 2 656 700 лари. Операторы, получившие данные частоты, будут обязаны постепенно покрывать сетью 5G густонаселенные районы Грузии, туристические зоны, порты, аэропорты, железные дороги и основные магистрали в течение следующих трех-семи лет. Помимо 4-х объединенных лотов, к торгам было объявлено еще 20 отдельных лотов. Все цены на лоты различаются в зависимости от диапазона частотного спектра и ширины линии. Только лицо, признанное победителем хотя бы на одном из аукционов, объявленных по комбинированным лотам, имеет право участвовать в торгах по отдельным лотам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, георгий рамишвили, национальная комиссия по коммуникациям грузии