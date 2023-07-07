https://sputnik-georgia.ru/20230707/v-gruzii-obyavlen-auktsion-po-vnedreniyu-tekhnologii-5g-279316800.html

В Грузии объявлен аукцион по внедрению технологии 5G

В Грузии объявлен аукцион по внедрению технологии 5G

Операторы, получившие данные частоты, будут обязаны постепенно покрывать сетью 5G густонаселенные районы Грузии, туристические зоны, порты, аэропорты, железные... 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T09:01+0400

2023-07-07T09:01+0400

2023-07-07T09:01+0400

грузия

новости

экономика

национальная комиссия по коммуникациям грузии

интернет

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ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям объявила аукцион по внедрению в Грузии мобильного Интернета пятого поколения 5G, говорится в сообщении комиссии. Технология беспроводного Интернета нового поколения 5G, по сравнению с существующими технологиями, значительно повысит скорость мобильного Интернета, снизит задержку и вместе с сектором коммуникаций, выведет на совершенно новый уровень такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другие. Что, в свою очередь, укрепит экономику страны. При построении сетей 5G операторы должны руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети. С развитием сети компании, получившие необходимую частоту для реализации 5G-интернета, будут обязаны допустить на свою сеть оператора мобильной виртуальной сети – MVNO. В частности, обладатель лицензии будет обязан вести переговоры со всеми операторами, желающими получить доступ к соответствующей сети на справедливых и недискриминационных условиях. Состояние телекоммуникационного рынка Грузии – отчет главы регулятора >>В дополнение к предоставлению выбора и учету мнений заинтересованных лиц Комиссия приняла решение объявить один лот без обязательства допуска оператора мобильной виртуальной сети. Комиссия объявила четыре аукциона по четырем комбинированным абстрактным лотам, различающимся обязательствами по покрытию и ценой. Все четыре лота состоят из полос двух разных диапазонов частотного спектра и предполагают разные обязательства по покрытию населенных пунктов. Первоначальный взнос за первый комбинированный лот составит 6 230 000 лари, за второй – 2 530 900 лари, третий – 2 593 800 лари, а за четвертый – 2 656 700 лари. Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии >>Операторы, получившие данные частоты, будут обязаны постепенно покрывать сетью 5G густонаселенные районы Грузии, туристические зоны, порты, аэропорты, железные дороги и основные магистрали в течение следующих трех-семи лет. Частоты 2600 и 3600 мегагерц обеспечивают в несколько раз большую скорость Интернета в крупных населенных пунктах, а частоты 700 и 800 мегагерц будут использоваться в основном для покрытия больших пространств с меньшей плотностью населения. Помимо 4-х объединенных лотов, к торгам было объявлено еще 20 отдельных лотов. Все цены на лоты различаются в зависимости от диапазона частотного спектра и ширины линии. Интернетизация и развитие электронных коммуникаций в Грузии – последние данные >>Только лицо, признанное победителем хотя бы на одном из аукционов, объявленных по комбинированным лотам, имеет право участвовать в торгах по отдельным лотам. Европейская комиссия в 2020 году рекомендовала государствам-членам после окончания пандемии COVID-19 принять эффективные решения, обеспечивающие расширение доступа к использованию радиочастотного спектра, предназначенного для 5G, своевременную выдачу лицензий и финансовые льготы для развития широкополосной инфраструктуры и мобильных сетей. ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию >>Комиссия разделила рекомендацию Еврокомиссии и разработала поправку, согласно которой возможность установления скидки на использование радиочастотного спектра увеличилась с 5-20% до 80%. Регулятор начал активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения 5G были определены комиссией с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров, а цена за частотный ресурс был разработан совместно со специалистами компании Ernst & Young.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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