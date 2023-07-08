https://sputnik-georgia.ru/20230708/eksport-iz-gruzii-v-kitay-vyros-v-dva-raza--zamministra-279346639.html

Экспорт из Грузии в Китай вырос в два раза – замминистра

Экспорт из Грузии в Китай вырос в два раза – замминистра

В Тбилиси состоялось первое заседание совместной комиссии по соглашению о свободной торговле между правительствами Грузии и Китая 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T11:38+0400

2023-07-08T11:38+0400

2023-07-08T11:38+0400

грузия

новости

китай

экономика

геннадий арвеладзе

торговля

соглашение о свободной торговле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261503988_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78cf37c6f2f1a78fabe366e4ce6d3893.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Экспорт из Грузии в Китай за последние пять лет вырос в два раза, что является наглядным положительным результатом соглашения о свободной торговле, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе. В Тбилиси состоялось первое заседание совместной комиссии по соглашению о свободной торговле между правительствами Грузии и Китая. Грузинскую делегацию возглавил замглавы Минэкономики, а с китайской стороны – директор департамента по связям со Всемирной торговой организацией Министерства коммерции Хань Йонг. По словам Арвеладзе, основным экспортным рынком для грузинской продукции в 2020-2022 годах был Китай, что является наглядным положительным результатом соглашения о свободной торговле. На встрече стороны обсудили ход реализации первых пяти лет действия соглашения о свободной торговле. Внимание было акцентировано на достижениях двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также отмечен прогресс, достигнутый в рамках соглашения о свободной торговле, который был положительно оценен обеими сторонами. Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>По информации замминистра, после реализации соглашения на потребительском рынке Китая появилось много новых грузинских экспортных товаров, а именно: ортопедические и хирургические инструменты, сухофрукты, специи, экстракты кофе и чая и др. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. На встрече состоялась позитивная и конструктивная дискуссия. Среди них разговор коснулся вопросов продвижения экспорта грузинского вина и алкогольной продукции в Китай, активизации сотрудничества в сфере географических указаний, таможенного и технического регулирования. Грузия и Китай наращивают торговлю – премьер >>Внимание также было акцентировано на существующих барьерах в сфере торговли товарами, требованиях по доступу на рынок и признанию Китаем продукции животного происхождения, в том числе меда и мяса птицы и др. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, китай, экономика, геннадий арвеладзе, торговля, соглашение о свободной торговле