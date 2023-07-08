https://sputnik-georgia.ru/20230708/nasilie-pora-prekratit-prezident-gruzii-o-sryve-festivalya-lgbt-soobschestva--279360039.html

Насилие пора прекратить: президент Грузии о срыве фестиваля ЛГБТ-сообщества

Насилие пора прекратить: президент Грузии о срыве фестиваля ЛГБТ-сообщества

Мероприятие, которое должно было пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвалось из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T18:50+0400

2023-07-08T18:50+0400

2023-07-08T18:58+0400

саломе зурабишвили

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лгбт-сообщество

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент Грузии в связи со срывом фестиваля "Тбилиси прайд", поддерживающего ЛГБТ-сообщество, призвала МВД страны пресекать факты насилия, а правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не поощрять противостояние и язык ненависти. Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции. Она назвала тревожным, что контракцию поддерживали в соцсетях депутаты правящей партии. "На самом деле большинство парламента, правящая партия берет на себя ответственность за все результаты поощрением контракции и неосуждением этих действий или языка ненависти", – сказала Зурабишвили. В то же время президент осудила действия полиции. "Защита права на собрание означает проведение мероприятия, а не опустошить место. Как будто по-другому не могла быть обеспечена безопасность – в такой форме и по такому мотиву можно представить, что любое мероприятие, форма и смысл которого не понравится какой-либо радикальной группе, будет сорвано, если правоохранители будут действовать так, как они действовали сегодня", – отметила Зурабишвили. Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции. Предыстория событий Мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии >>Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. "Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде>>Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, новости, тбилиси, лгбт, лгбт-сообщество