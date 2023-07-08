https://sputnik-georgia.ru/20230708/politsiya-spravilas-so-svoey-zadachey-na-festivale-tbilisi-prayd---spiker-parlamenta---279359568.html

Полиция справилась со своей задачей на фестивале "Тбилиси прайд" – спикер парламента

Полиция справилась со своей задачей на фестивале "Тбилиси прайд" – спикер парламента

Фестиваль должен был завершить "Неделю Прайда", которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T17:43+0400

2023-07-08T17:43+0400

2023-07-08T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники полиции справились со своей задачей и не допустили насилия над людьми во время акции против фестиваля "Тбилиси прайд", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни агрессивно настроенных противников фестиваля прорвали кордоны полиции и правоохранители, исходя из мер безопасности, вынуждены была эвакуировать участников. При этом он дал высокую оценку работе полиции по обеспечению безопасности участников фестиваля и журналистов. "Полиция соответствующе обеспечила безопасность как участников акции, так и журналистов. Если где была проявлена агрессия, как я знаю, полиция везде вмешалась и обеспечила безопасность журналистов", – сказал Папуашвили. При этом он отметил, что полиция сама принимала решение о мерах безопасности и необходимых действиях. Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве участников контракции. Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции. Предыстория событий Мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии >>Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. "Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде>> Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шалва папуашвили, тбилиси, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека, лгбт, лгбт-сообщество