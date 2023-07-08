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Полиция сделала все для обеспечения безопасности на фестивале "Прайд" – МВД Грузии

Полиция сделала все для обеспечения безопасности на фестивале "Прайд" – МВД Грузии

Завершающее мероприятие "Недели Прайда" было отменено после того, как сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T15:55+0400

2023-07-08T15:55+0400

2023-07-08T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полиция сделала все для обеспечения безопасности на фестивале "Прайд" в Тбилиси, но большое число противников фестиваля позволило им прорвать кордон, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Завершающее мероприятие "Недели Прайда" было отменено после того, как сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и приблизились к территории. Зурабишвили призвала соответствующие органы обеспечить безопасность на фестивале "Прайд" >>>"Пришло большое число участников контракции. У нас были поставлены кордоны, но участники контракции смогли обходными путями прорвать кордоны. Однако мы смогли безопасно вывести с территории организаторов и участников, и им не нанесли никакого вреда", – сказал Александр Дарахвелидзе. На данный момент проводятся полицейские мероприятия для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности отдельных лиц, отметил он.При этом Дарахвелидзе добавил, что полиция использовала все возможные ресурсы. "Невозможно обеспечить 100% безопасность акции, тем более когда акция проводится на открытой территории", – сказал замминистра МВД. Организаторы фестиваля "Прайд" сообщили об эвакуации с территории >>>Между тем организация "Тбилиси Прайд" уже заявила, что полиция не смогла обеспечить безопасность фестиваля.Напомним, сегодняшний фестиваль на закрытой территории у озера Лиси должен был завершить "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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