https://sputnik-georgia.ru/20230708/zurabishvili-prizvala-sootvetstvuyuschie-organy-obespechit-bezopasnost-na-festivale-prayd-279347835.html

Зурабишвили призвала соответствующие органы обеспечить безопасность на фестивале "Прайд"

Зурабишвили призвала соответствующие органы обеспечить безопасность на фестивале "Прайд"

Все, что противоречит принципу свободы слова и самовыражения, неприемлемо, заявила президент 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T10:59+0400

2023-07-08T10:59+0400

2023-07-08T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала соответствующие органы обеспечить безопасность проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси, а также защиту охраняемых Конституцией свободы слова и самовыражения участников, говорится в заявлении администрации президента.Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси завершит 8 июля "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество."Согласно распоряжению президента, советник президента по вопросам прав человека примет участие в фестивале "Прайд", – отмечено в сообщении.Накануне Министерство внутренних дел Грузии заявило, что примет все соответствующие меры, чтобы обеспечить проведение мероприятия в безопасном формате, а также защиту свободу выражения и собраний каждого человека, если оно не выйдет за рамки, допустимые законом.Цель ЛГБТ-движения смена культурного кода, а не защита прав – религиозные конфессии Грузии >>Фестиваль в рамках "Недели прайда" будет проходить на закрытой территории, и попасть на него смогут только те, кто прошел регистрацию заранее. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни.Мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками."Недопустимо и неприемлемо" – Патриархия Грузии высказалась о ЛГБТ-пропаганде>>Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности.Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом.Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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