https://sputnik-georgia.ru/20230709/na-yuge-gruzii-vyyavili-novyy-sluchay-kongo-krymskoy-likhoradkoy-u-cheloveka-279377551.html

На юге Грузии выявили новый случай конго-крымской лихорадкой у человека

На юге Грузии выявили новый случай конго-крымской лихорадкой у человека

В этом году в Самцхе Джавахети выявили 12 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, один из пациентов скончался 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T12:09+0400

2023-07-09T12:09+0400

2023-07-09T12:09+0400

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конго-крымская лихорадка

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Новый случай конго-крымской геморрагической лихорадки зафиксирован у человека в селе Анда Ахалцихского района Самцхе Джавахети, сообщает региональное издание "Самхретис карибдже" ("Южные ворота"). По имеющейся информации, лихорадка подтверждена у мужчины средних лет. Он находится на лечении в инфекционной больнице в Тбилиси. Состояние больного удовлетворительное. В этом году в Самцхе Джавахети выявили 12 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки. Один из пациентов скончался. Речь о сельском враче, который умер 4 июня. Врач скончался от конго-крымской лихорадки на юге Грузии >>В мае ветеринары стали обрабатывать крупный рогатый скот специальными дезинфицирующими препаратами против конго-крымской геморрагической лихорадки в регионе Самцхе-Джавахети. Специалисты призывают население быть внимательным с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу. К группе риска относятся работники сельского хозяйства, скотоводы, рабочие скотобойни, ветеринары, военные, медработники, а также путешественники. Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии >>Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. В Грузии конго-крымская лихорадка появилась в 2009 году. В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока. В 2022 году в Грузии было зафиксировано 47 подтвержденных случаев конго-крымской лихорадки. Из них 39 пациентов лечились в тбилисской инфекционной больнице, а восемь – в других клиниках. Из 47 человек трое скончались.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, самцхе-джавахети, здравоохранение в грузии, конго-крымская лихорадка