https://sputnik-georgia.ru/20230710/gruziya-zaruchilas-podderzhkoy-germanii-na-evropeyskom-puti-279440350.html

Грузия заручилась поддержкой Германии на европейском пути

Грузия заручилась поддержкой Германии на европейском пути

Глава грузинского парламента отметил активную динамику углубления политического диалога между Тбилиси и Берлина 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T20:16+0400

2023-07-10T20:16+0400

2023-07-10T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Германия призывает Грузию продолжить проведение реформ и поддерживает страну на европейском пути, заявила президент Бундестага Германии Бербель Бас. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Заявление об этом президент Бундестага сделала в Тбилиси, выступая на совместной пресс-конференции с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Бас прибыла в Грузию в понедельник по приглашению своей грузинской коллеги. Помимо Папуашвили запланирована встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и с президентом Саломе Зурабишвили. "Со дня восстановления независимости Германия играла и играет выдающуюся роль в институциональной и социально-экономической трансформации нашей страны. Политика и поддержка Германии принесли конкретные результаты. Сегодня Грузия является государством, которая достигла огромного прогресса в построении демократических институтов и общественности. За это выражаю благодарность Германии и ее народу", - заявил Папуашвили. Германия ждет от Грузии реформ для получения статуса кандидата ЕС – канцлер Германии >>Глава грузинского парламента также отметил активную динамику углубления политического диалога между двумя странами. "Визиты и встречи высокого уровня не удивительны и отражают те тесные отношения между народами, а также сотрудничество в сфере культуры, экономики обороны, образования, транспорта, науки, энергетики и в других сферах, которые на протяжении веков обогащали и укрепляли нашу дружбу и партнерство", - отметил Папуашвили. Как отметил Папуашвили, связи между Грузией и Германией стоят на общих ценностях демократии и мира. Связи между Германией и Грузией также служат общим целям и интересам, подчеркнул глава парламента. Премьер Грузии обсудил Шольцем вопрос интеграции страны в Евросоюз >>"Сегодня Грузия вновь находится в историческом процессе. 30 лет назад Германия сыграла решающую роль в становлении Грузии полноправным членом международного сообщества. Спустя 30 лет Германия вновь может исполнить историческую миссию и предоставив Грузии статуса кандидата в ЕС, укрепить мир и благополучие в нашей стране. Мы надеемся, что Германия будет лидером процесса поддержки интеграции Грузии в ЕС", - отметил Папуашвили. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что власти принципиально выполнили все 12 приоритетов. Большая часть замечаний связана с усовершенствованием практики, на законодательном уровне работа сделана. В нескольких случаях речь идет о принятии новых законов, в том числе о судебной системе и деолигархизации с применением системного подхода, но для выполнения этих пунктов нужна конкретика от Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, грузия, новости, германия, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, бундестаг германии, парламент грузии