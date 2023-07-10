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Кутаиси и Бишкек могут связать прямые авиарейсы

Кутаиси и Бишкек могут связать прямые авиарейсы

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 34 направлениям в 17 стран 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T21:04+0400

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кутаисский международный аэропорт

объединение аэропортов грузии

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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Возможность запуска регулярных авиарейсов между Кутаиси и Бишкеком обсудили директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и послом Кыргызстана в Грузии и Азербайджане Кайратом Осмоналиевым на встрече в Тбилиси, говорится в сообщении Объединения. На данном этапе между Грузией и Кыргызстаном нет прямого авиасообщения. По его словам, в связи с увеличением пассажиропотока Кутаисский международный аэропорт становится все более привлекательным для авиакомпаний. "Мы пообещали послу, что найдем возможности как между грузинскими, так и кыргызскими авиакомпаниями, чтобы между двумя странами состоялось сотрудничество в прямом авиасообщении", – сказал Каркашадзе. В первом квартале 2023 года Грузию посетили 3 432 визитера из Кыргызстана. В 2022 году число визитеров составило — 14 218, что на 7% больше по сравнению с 2019 годом. Насколько выросли доходы Грузии от туризма – версия инвестиционной компании >>Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели за пять месяцев 2023 года вырос на 74% по сравнению с январем-маем 2019 года, аэропорт обслужил 502 323 пассажира. Кроме того, за отчетный период на 66% выросло и количество рейсов, что составило 1 591. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 34 направлениям в 17 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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