https://sputnik-georgia.ru/20230710/naskolko-vyrosli-dokhody-gruzii-ot-turizma--versiya-investitsionnoy-kompanii-279436048.html

Насколько выросли доходы Грузии от туризма – версия инвестиционной компании

Насколько выросли доходы Грузии от туризма – версия инвестиционной компании

Доходы от туризма в июне текущего года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T18:16+0400

2023-07-10T18:16+0400

2023-07-10T18:19+0400

грузия

туризм

экономика

туристы

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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Доходы Грузии от туризма в первом полугодии 2023 года выросли на 48,8% по сравнению с январем-июнем 2022 года и составили 1,7 миллиарда долларов, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. Согласно расчетам аналитиков компании, доходы от туризма в июне текущего года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 350 миллионов долларов. По данным Национального банка страны, доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года выросли на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 795,4 миллиона долларов. "Страна незабываемых впечатлений": в Грузии сняли клип о безопасном туризме – видео >>Кроме того, доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов, в четыре раза больше, чем за три месяца 2022 года. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Туристы в Грузии защищены – глава Национальной администрации туризма >>Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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