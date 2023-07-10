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Пятый день Единых национальных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдавали английский язык
Пятый день Единых национальных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдавали английский язык
Последний экзамен – физика – пройдет 26 июля 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T18:48+0400
2023-07-10T18:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл— Sputnik. Абитуриенты в Грузии в пятый день Единых национальных экзаменов сдали экзамен по английскому языку, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На первую сессию 10 июля явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов, опоздали три человека. На вторую сессию также явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов, опоздали также трое. Экзамен по английскому языку пройдет 11 июля.Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?>>Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Единые национальные экзамены в Грузии – расписание>>Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Пятый день Единых национальных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдавали английский язык
18:48 10.07.2023 (обновлено: 19:01 10.07.2023)
Последний экзамен – физика – пройдет 26 июля
ТБИЛИСИ, 10 июл— Sputnik. Абитуриенты в Грузии в пятый день Единых национальных экзаменов сдали экзамен по английскому языку, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно.
На первую сессию 10 июля явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов, опоздали три человека. На вторую сессию также явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов, опоздали также трое.
Экзамен по английскому языку пройдет 11 июля.
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретны.