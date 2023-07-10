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Решение Зеленского удивило многих дипломатов – посол Грузии

Решение Зеленского удивило многих дипломатов – посол Грузии

Посол Грузии был вынужден покинуть Украину из-за решение Зеленского, который настаивает на передаче украинской стороне Саакашвили 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T13:09+0400

2023-07-10T13:09+0400

2023-07-10T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Решение президента Украины Владимира Зеленского выслать в Тбилиси посла Грузии удивило многих дипломатов, в том числе в украинском МИД, заявил посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили в эфире телеканала "Имеди".Закарашвили покинул Украину 6 июля. Несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский поручил МИД выразить грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В дипломатической практике на пальцах можно посчитать количество случаев, когда посла просят съездить в его столицу для консультации, тем более с подобным высосанным из пальца требованием, отметил Закарашвили. На вопрос, был ли в последнее время повышенный интерес к делу Саакашвили со стороны МИД Украины, Закарашвили заявил, что такого не было, потому что у украинской стороны была полная информация на этот счет. По словам дипломата, вопрос в связи с их гражданином периодически задавался на встречах, на что предоставлялась исчерпывающая информация как о его состоянии, так и о юридическом статусе. "Говорить о том, что у кого-то не было информации и они что-то новое узнали на прошлой неделе, на мой взгляд, не соответствует действительности", – подчеркнул Закарашвили. "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>Дипломат отметил, что украинская сторона не делала никаких комментариев, когда он напомнил о том, что грузинское посольство не покидало Киев даже тогда, когда это сделали многие другие диппредставительства. Не было комментариев и на то, что украинская сторона забыла о политической и гуманитарной поддержке со стороны Грузии. Все это, по его словам, подрывает отношения между странами, и это несправедливо по отношению к другу и стратегическому партнеру. При этом Закарашвили поблагодарил всех сотрудников диппредставительства и отметил, что продолжит работу из Тбилиси. "В первую очередь посольство продолжает работу. Не могу сказать, что в обычном режиме, но продолжит работу. Постараюсь руководить рабочим процессом из Тбилиси", – заявил посол.Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения. В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Саакашвили должен отбыть наказание – лидер "Грузинской мечты">>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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