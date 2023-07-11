https://sputnik-georgia.ru/20230711/germaniya-otsenila-usiliya-gruzii-na-puti-v-es-279478747.html

Германия оценила усилия Грузии на пути в ЕС

Германия оценила усилия Грузии на пути в ЕС

Германия поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии, заявила президент 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T22:33+0400

2023-07-11T22:33+0400

2023-07-11T23:14+0400

новости

грузия

политика

германия

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

совет европы

еврокомиссия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279478434_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_b273cc859b9bb635f48740927e30f9a7.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Прогресс, достигнутый Грузией для получения статуса кандидата в ЕС, стал главной темой встреч председателя Бундестага Германии Бербель Бас с руководящими лицами Грузии. Бербель Бас встретилась сначала с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, а после – с президентом Саломе Зурабишвили. На встрече с главой грузинского правительства был подчеркнут прогресс, достигнутый Грузией на пути вступления в Евросоюз, в том числе проводимые реформы в рамках рекомендаций Совета Европы.Генерал США: Запад теряет влияние в Грузии >>Кроме того, было отмечено, что Грузия ценит решительную поддержку Германией членства Грузии в ЕС. На встрече Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил, что стремление Грузии в Европу непоколебимо и подчеркнул усилия, предпринимаемые Грузией в направлении выполнения рекомендаций Европейской комиссии из 12 пунктов. Обсуждение на встрече коснулось существующих отношений между Грузией и Германией, и будущих перспектив сотрудничества. США сегодня готовят "майдан" в Грузии >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи отметила, что Грузия получила полную поддержку Германии. "Германия поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Этот путь безальтернативен для Грузии. Грузинский народ ценит поддержку немецкого народа", – написала Зурабишвили в социальной сети. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, германия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , совет европы, еврокомиссия, грузия - евросоюз