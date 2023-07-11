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Германия оценила усилия Грузии на пути в ЕС
Германия оценила усилия Грузии на пути в ЕС
Германия поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии, заявила президент 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T22:33+0400
2023-07-11T22:33+0400
2023-07-11T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Прогресс, достигнутый Грузией для получения статуса кандидата в ЕС, стал главной темой встреч председателя Бундестага Германии Бербель Бас с руководящими лицами Грузии. Бербель Бас встретилась сначала с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, а после – с президентом Саломе Зурабишвили. На встрече с главой грузинского правительства был подчеркнут прогресс, достигнутый Грузией на пути вступления в Евросоюз, в том числе проводимые реформы в рамках рекомендаций Совета Европы.Генерал США: Запад теряет влияние в Грузии >>Кроме того, было отмечено, что Грузия ценит решительную поддержку Германией членства Грузии в ЕС. На встрече Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил, что стремление Грузии в Европу непоколебимо и подчеркнул усилия, предпринимаемые Грузией в направлении выполнения рекомендаций Европейской комиссии из 12 пунктов. Обсуждение на встрече коснулось существующих отношений между Грузией и Германией, и будущих перспектив сотрудничества. США сегодня готовят "майдан" в Грузии >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи отметила, что Грузия получила полную поддержку Германии. "Германия поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Этот путь безальтернативен для Грузии. Грузинский народ ценит поддержку немецкого народа", – написала Зурабишвили в социальной сети. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, германия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , совет европы, еврокомиссия, грузия - евросоюз
новости, грузия, политика, германия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , совет европы, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Германия оценила усилия Грузии на пути в ЕС
22:33 11.07.2023 (обновлено: 23:14 11.07.2023)
Германия поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии, заявила президент
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Прогресс, достигнутый Грузией для получения статуса кандидата в ЕС, стал главной темой встреч председателя Бундестага Германии Бербель Бас с руководящими лицами Грузии.
Бербель Бас встретилась сначала с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, а после – с президентом Саломе Зурабишвили.
На встрече с главой грузинского правительства был подчеркнут прогресс, достигнутый Грузией на пути вступления в Евросоюз, в том числе проводимые реформы в рамках рекомендаций Совета Европы.
Кроме того, было отмечено, что Грузия ценит решительную поддержку Германией членства Грузии в ЕС.
На встрече Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил, что стремление Грузии в Европу непоколебимо и подчеркнул усилия, предпринимаемые Грузией в направлении выполнения рекомендаций Европейской комиссии из 12 пунктов.
Обсуждение на встрече коснулось существующих отношений между Грузией и Германией, и будущих перспектив сотрудничества.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи отметила, что Грузия получила полную поддержку Германии.
"Германия поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Этот путь безальтернативен для Грузии. Грузинский народ ценит поддержку немецкого народа", – написала Зурабишвили в социальной сети.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.