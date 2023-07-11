https://sputnik-georgia.ru/20230711/oppozitsiya-protiv-obnovlennogo-kodeksa-oborony-gruzii---glavnye-argumenty-279475372.html
Оппозиция против обновленного Кодекса обороны Грузии – главные аргументы
Оппозиция против обновленного Кодекса обороны Грузии – главные аргументы
Обновленный Кодекс обороны предполагает введение призыва только на военную службу, отмену льгот для священников и изменение самой системы службы в армии 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T20:04+0400
2023-07-11T20:04+0400
2023-07-11T20:19+0400
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призыв в армию
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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Парламентская оппозиция не намерена поддерживать обновленный Кодекс обороны Грузии, который предлагает переход армии с 2025 года на новую систему. Обновленный Кодекс обороны, рассматриваемый законодательным органом во втором постатейном чтении, предполагает введение призыва только на военную службу, отмену льгот для священников и изменение самой системы службы в армии. На сегодняшний день многие молодые люди пользуются существующей лазейкой в законодательстве и легально не служат в армии, принимая сан священника в церкви, зарегистрированной партией "Гирчи – больше свободы". Обновленный Кодекс обороны Грузии обязательно будет принят – Кобахидзе >>Именно эта оппозиционная партия выступает главным противником принятия обновленного закона закона и даже проводит акции протеста. А вот партия "Граждане", которая поддержала проект в первом чтении, теперь выступила против него. "Для меня весь вред заключается в том, что если нам с 1 января 2025 года придется вводить призыв на срочную службу по новой системе, то этот плохой призыв, систему использования детей в качестве дешевой рабочей силы, которая у нас сейчас есть, надо остановить на полгода, и по-новому, если это нужно государству, начать с 1 января 2025 года. Вы этого не делаете, вы не хотите делать паузу", – пояснил отказ поддерживать проект лидер "Граждан" Алеко Элисашвили. Не нравится кодекс и оппозиционной политической группе "Еврооптимисты". В правящей партии в протесте оппозиции видят меркантильный интерес. "Гирчи" за уклонение от армии брала деньги и фактически занималась взяточничеством, а теперь она не сможет этого сделать. Исходя из этого, у них есть свои субъективные причины не желать принятия кодеса, но он будет принят", – сказал Кобахидзе. Суть поправок Поправки предполагают реформу профессиональной армии и срочной службы. В профессиональной армии меняются сроки и условия получения званий, а вот реформа срочной службы предполагает переход на призыв только в силы обороны, вместо различных государственных ведомств. Сам срок службы будет не год обязательно, как это прописано в действующем законе, а зависеть от интенсивности. Отдельный вид призыва будет для студентов, для которых учеба в вузе больше не будет поводом отсрочки службы армии, но позволит получить вместе с научной степенью младшее офицерское звание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, призыв в армию, парламент грузии
грузия, новости, политика, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, призыв в армию, парламент грузии
Оппозиция против обновленного Кодекса обороны Грузии – главные аргументы
20:04 11.07.2023 (обновлено: 20:19 11.07.2023)
Обновленный Кодекс обороны предполагает введение призыва только на военную службу, отмену льгот для священников и изменение самой системы службы в армии
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Парламентская оппозиция не намерена поддерживать обновленный Кодекс обороны Грузии, который предлагает переход армии с 2025 года на новую систему.
Обновленный Кодекс обороны, рассматриваемый законодательным органом во втором постатейном чтении, предполагает введение призыва только на военную службу, отмену льгот для священников и изменение самой системы службы в армии.
На сегодняшний день многие молодые люди пользуются существующей лазейкой в законодательстве и легально не служат в армии, принимая сан священника в церкви, зарегистрированной партией "Гирчи – больше свободы".
Именно эта оппозиционная партия выступает главным противником принятия обновленного закона закона и даже проводит акции протеста.
"Призыв срочников власти нужен, не потому, что они думают об армии, а чтобы у них был инструмент давления на молодежь перед выборами", – заявил депутат от партии Сандро Раквиашвили.
А вот партия "Граждане", которая поддержала проект в первом чтении, теперь выступила против него.
"Для меня весь вред заключается в том, что если нам с 1 января 2025 года придется вводить призыв на срочную службу по новой системе, то этот плохой призыв, систему использования детей в качестве дешевой рабочей силы, которая у нас сейчас есть, надо остановить на полгода, и по-новому, если это нужно государству, начать с 1 января 2025 года. Вы этого не делаете, вы не хотите делать паузу", – пояснил отказ поддерживать проект лидер "Граждан" Алеко Элисашвили.
Не нравится кодекс и оппозиционной политической группе "Еврооптимисты".
"Есть отдельные статьи, которые мне нравятся, но в целом это поверхностный подход. Будут политические репрессии и это будет видно во время призыва перед выборами. Важно для лучшей разработки закона пройти его с международными партнерами и вернуться к его рассмотрению уже в сентябре", – сказала Деканоидзе.
В правящей партии в протесте оппозиции видят меркантильный интерес.
"Гирчи" за уклонение от армии брала деньги и фактически занималась взяточничеством, а теперь она не сможет этого сделать. Исходя из этого, у них есть свои субъективные причины не желать принятия кодеса, но он будет принят", – сказал Кобахидзе.
Суть поправок
Поправки предполагают реформу профессиональной армии и срочной службы. В профессиональной армии меняются сроки и условия получения званий, а вот реформа срочной службы предполагает переход на призыв только в силы обороны, вместо различных государственных ведомств.
Сам срок службы будет не год обязательно, как это прописано в действующем законе, а зависеть от интенсивности. Отдельный вид призыва будет для студентов, для которых учеба в вузе больше не будет поводом отсрочки службы армии, но позволит получить вместе с научной степенью младшее офицерское звание.