https://sputnik-georgia.ru/20230703/obnovlennyy-kodeks-oborony-gruzii-obyazatelno-budet-prinyat---kobakhidze-279207334.html

Обновленный Кодекс обороны Грузии обязательно будет принят – Кобахидзе

Обновленный Кодекс обороны Грузии обязательно будет принят – Кобахидзе

Обновленный Кодекс обороны Грузии состоит из двух частей: одна касается системы призыва на военную службу, а вторая – профессиональной армии 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T17:37+0400

2023-07-03T17:37+0400

2023-07-03T17:54+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Обновленный Кодекс обороны, касающийся реформы системы призыва и сил обороны Грузии, обязательно будет принят, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Обновленный Кодекс обороны состоит из двух частей. Первая касается системы призыва на военную службу, а вторая – профессиональной армии. За поправки в первом чтении проголосовали 80 депутатов против двух. В настоящее время в парламенте обсуждают Кодекс обороны, который представил замминистра обороны Григол Гиоргадзе.В парламенте состоится обсуждение, сколько бы времени это ни заняло, сказал Кобахидзе, отметив, что принятие этого кодекса принципиально важно для укрепления системы обороны. Новшества призываСогласно поправкам возраст призывников останется неизменным – с 18 до 27 лет.Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.Парламент Грузии в первом чтении принял обновленный Кодекс обороны Грузии>>Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуска, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.Призыв в армию студентам не грозит: Минобороны Грузии о новой инициативе >>Согласно новшеству, священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы.По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков.Новшества силы обороныСама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв.При этом активная резервная служба будет делиться на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв будет состоять из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва.При этом, согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания.При этом военная служба будет совместима только с научной, педагогической, творческой, медицинской деятельностью, информационными технологиями и производственной деятельностью, а также с работой в международных организациях.При этом совмещение будет обязательным для лиц со специальными званиями.Также меняется и система присуждения званий военнослужащих. Для получения младшего офицерского звания сроки сократятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, министерство обороны грузии