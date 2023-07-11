https://sputnik-georgia.ru/20230711/programmy-proizvodi-v-gruzii-pomogli-sozdat-60-tysyach-novykh-rabochikh-mest-279447392.html

Программы "Производи в Грузии" помогли создать 60 тысяч новых рабочих мест

Программы "Производи в Грузии" помогли создать 60 тысяч новых рабочих мест

За период реализации программы микрогрантов (2015-2022 годы) было профинансировано 8 209 проектов, создана 21 185 рабочих мест, а сумма грантов превышает 91... 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T07:32+0400

2023-07-11T07:32+0400

2023-07-11T07:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Программами агентства "Производи в Грузии" профинансировано до 11 тысяч проектов почти за 10 лет и создано в общей сложности более 60 тысяч рабочих мест, заявил глава Агентства Михаил Хидурели в ходе презентации отчета об экономическом воздействии программ. В отчете представлены результаты оценки воздействия программ агентства на основе финансово-экономического анализа около тысячи бенефициаров. В рамках исследования были опрошены бенефициары программы развития микро- и малого предпринимательства, поддержки экспорта, кредитного софинансирования и кредитно-гарантийного механизма. По его словам, на главный вопрос, смогли бы компании добиться таких результатов без помощи агентства, получить грант или кредит, большинство бенефициаров ответили, что либо не смогли, либо смогли бы через два года. "Это означает, что программы "Производи в Грузии" стимулируют владельцев бизнеса к принятию решений о начале и расширении своего бизнеса", – сказал он. Согласно отчету, за период реализации программы микрогрантов (2015-2022 годы) было профинансировано 8 209 проектов, создана 21 185 рабочих мест, а сумма грантов превышает 91 миллион лари. Премьер Грузии отчитался о программах по поддержке бизнеса >>В рамках программы субсидирования процентов по кредитам (2014-2022 годы) было профинансировано 1 547 проектов, создано до 33 000 рабочих мест, а объем кредита составляет 1,7 млрд лари. Согласно этим данным, на каждый 1 лари, выданный агентством, бенефициары получили дополнительный доход в размере 14 лари. В валовом внутреннем продукте вклад 1 лари составляет 4,2 лари. При поддержке кредитно-гарантийного механизма профинансировано 722 проекта (2020-2022 годы), создано до 11 тысяч рабочих мест, сумма выданных кредитов составляет 574 миллиона лари. Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии" >>Что касается программы продвижения экспорта, то за период его реализации в 2014-2022 гг. при поддержке агентства бенефициары представили свою продукцию на 114 международных мероприятиях и выставках, агентство 813 раз профинансировало участие компаний в международных мероприятиях, 418 экспортных менеджеров прошли обучение в рамках программы продвижения экспорта, а на TRADEWITHGEORGIA.COM количество зарегистрированных компаний приближается к 800. Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, производи в грузии, малый бизнес, инвестиции