https://sputnik-georgia.ru/20230712/kak-obespechit-finansovuyu-stabilnost-v-gruzii--resheniya-komiteta-279481185.html

Как обеспечить финансовую стабильность в Грузии – решения комитета

Как обеспечить финансовую стабильность в Грузии – решения комитета

Члены комитета обсудили ход выполнения рекомендаций Международного валютного фонда и Всемирного банка, и обсудили дальнейшие шаги 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T09:01+0400

2023-07-12T09:01+0400

2023-07-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Вопросы, связанные с финансовой стабильностью в Грузии, были обсуждены на заседании Межведомственного комитета, говорится в сообщении Национального банка Грузии. Межведомственный комитет по финансовой стабильности был создан в 2020 году на основании "Органического закона о Национальном банке", и в его состав входят министр финансов Грузии (председатель комитета), президент Национального банка, руководители Службы по страхованию депозитов Грузии и Службы государственного страхового надзора. Основной задачей комитета является координация между агентствами в целях содействия стабильному функционированию финансовой системы.Решение об установлении требований для системно значимых банков было принято Комитетом по финансовой стабильности Нацбанка 31 мая текущего года. В ходе заседания были обсуждены недавняя динамика индикаторов финансовой стабильности и текущие актуальные вопросы по системе регулирования и оздоровления. Члены комитета обсудили пути развития, рамки регулирования и приближение ее к европейской практике, а также рассмотрели предпринятые шаги в этом направлении. Развитие экономики Грузии – три сценария от Нацбанка >>Члены комитета обсудили планируемые законодательные изменения, связанные с фондом санации, которые предполагают осуществление предварительных контрибуций коммерческими банками в фонд и, таким образом, содействие финансовой стабильности. Кроме того, члены комитета обсудили ход выполнения рекомендаций Международного валютного фонда и Всемирного банка, и обсудили дальнейшие шаги. Системно значимые банки Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. В Грузии системно значимыми банками признаны три коммерческих банка Грузии из 14 функционирующих: TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank. Три крупнейших банка Грузии официально стали системными >>Для этих банков установлен системный буфер, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал. Для TBC Bank и "Банка Грузии" буфер системного капитала будет составлять 2,5% для каждого, а для Liberty Bank – 1%. При этом буфер системного капитала будет меняться в зависимости от значительного изменения критериев системного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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