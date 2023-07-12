https://sputnik-georgia.ru/20230712/konsultatsii-vse-pokazhut---lider-gruzinskoy-mechty-o-lishenii-mandata-sergeenko-279494579.html

"Консультации все покажут" – лидер "Грузинской мечты" о лишении мандата Сергеенко

"Консультации все покажут" – лидер "Грузинской мечты" о лишении мандата Сергеенко

У депутата от правящей партии Давида Сергеенко не присутствовал более чем на половине заседаний парламента, что является основанием для досрочного прекращения... 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T16:17+0400

2023-07-12T16:17+0400

2023-07-12T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проведет дружественные консультации с экс-министром здравоохранения Грузии, вице-спикером парламента Давидом Сергеенко по поводу досрочного лишения его депутатских полномочий, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Согласно информации на сайте законодательного органа, комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий Сергеенко 14 июля. По регламенту парламента, срок полномочий депутата прекращается досрочно, если он по неуважительным причинам не присутствует более чем на половине заседаний в течение одной сессии. Сергеенко попал в парламент десятого созыва от мажоритарного избирательного округа №3 (столичный район – Сабуртало). Согласно "Избирательному кодексу Грузии", в случае исключения члена парламента, избранного по мажоритарному избирательному округу, промежуточные выборы в парламент Грузии проводятся в апреле или октябре.Экс-глава Минздрава Грузии может лишиться своего места в парламенте>>В случае прекращения полномочий мажоритарного депутата с 15 июня по 15 января промежуточные выборы проводятся в ближайший апрель. Кроме того, в год очередных парламентских выборов промежуточные выборы парламента Грузии не проводятся.Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.Слухи об уходеСлухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа, в СМИ распространились еще в марте 2023 года.Тогда пять депутатов, которые прошли в парламент X созыва по партийному списку "Грузинской мечты", сложили свои депутатские полномочия, а их места в законодательном органе заняли следующие из списка. Тогда Сергеенко среди них не оказалось. Но в конце марта правящая партия отозвала его из двух парламентских комитетов – комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, а также из комитета здравоохранения и социальных вопросов. Экс-глава Минздрава Грузии лишился мест сразу в двух комитетах парламента>>Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом. На сегодня парламентское большинство в законодательном органе страны представлено 84 депутатами. Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если число членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 74 депутатских кресла из 150. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, давид сергеенко, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, парламент грузии