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Украина как бизнес для США

Украина как бизнес для США

Когда Украина перестанет воевать? Кто на самом деле стоит за всем тем, что сейчас происходит в Киеве. Об истинных причинах конфликта и его реальных инициаторах... 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T09:54+0400

2023-07-12T09:54+0400

2023-07-12T09:54+0400

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На вопрос "когда закончится война" скажу четко, как и все войны, которые вели США. Не торопитесь говорить поражением, потому что для США поражение – относительное понятие. Войны – это двигатель американской экономики, столпом которой является военно-промышленный комплекс, и его контракторы – частные корпорации и банки. Можно ли говорить, что США проиграли в Ираке и Афганистане? Можно ли считать поражением, когда военно-промышленный комплекс и банки богатеют на войне, а государство несет убытки? Нет, это не поражение, а перекладывание денег из одного кармана в другой. Это тем более нестрашно для страны, которая печатает мировую валюту и не собирается платить по внешним долгам. До начала Второй мировой войны США и Великобритания оказали Третьему рейху финансовую помощь в 1 миллион долларов и 1 миллиард фунтов стерлингов, что сегодня равняется 10 миллиардам долларов и 20 миллиардам фунтов стерлингов.Сегодня США и коалиция оказывают финансовую помощь нацистской Украине в несколько раз больше, но пушки, танки, самолеты и ракеты поставляют отдельно. Во время Второй мировой американская нефтяная компания Standard Oil (ExxonMobil) продавала фашистской Германии антидетонационную добавку в топливо, без которой не взлетел бы ни один самолет люфтваффе! Эту добавку производили только американцы… А популярный среди молодежи модельер HUGO BOSS разбогател, потому что придумал форму для войск СС и получил огромный заказ! Обувь солдатам вермахта поставляли нацисты Адольф и Рудольф Дасслеры – создатели брендов Adidas и Puma. Американская компания Ford поставила нацистам сотни тысяч грузовиков, двигатели для самолетов и легковые автомобили, вот почему у Гитлера в кабинете висел портрет Генри Форда! Самый массовый военный грузовик вермахта – Opel – производил американский концерн General Motors. Автомобили, мотоциклы, танки, двигатели и боеприпасы для фашистской Германии производили Audi, BMW, Mersedes, Maybach, Volkswagen, Skoda, Renault, Peugeot, а взрыватели от бомб на своем заводе в Германии производила американская фирма фототехники Kodak. США сегодня готовят "майдан" в Грузии >>Coca-Cola открыла завод в Кёльне и снабжала немецких солдат известным прохладительным напитком, крупнейший в наши дни американский концерн IBM поставлял нацистам учетные и контрольные аппараты для нефтедобычи, а американские гиганты Consolidated Aircraft Corporation и General Electric сотрудничали с авиационными концернами Douglas и Curtiss Aeroplane and Motor Company. Швейцарский концерн Nestle поставлял вермахту знаменитые суповые концентраты под брендом Maggi, а также кофе, какао, молоко. Нельзя не отметить компании BOSСH, Siemens и медицинский гигант Bayer, который и сегодня продолжает снабжать нас различными лекарствами, шведскую компанию IKEA, у которой мы покупаем мебель, супермаркет METRO, который основал близкий к Гитлеру эсесовец Отто Бисхайм. Косметическая компания NIVEA активно снабжала вермахт личными средствами гигиены, а сигаретами - табачная компания Reemtsma известна марками Davidoff и West. Потому что метод США – ковровые бомбардировки, а наземные операции – традиционно слабая их сторона, для этого нужны НАТО и грузинский контингент, чтобы охранять американских солдат! Украинцы – уникальный случай, когда у США, первый раз в истории, есть наёмная армия для сухопутных операций – гораздо более боеспособная, чем собственная, американская. Поэтому война на Украине кончится тогда, когда убытки американского государства значительно превысят прибыль американского военно-промышленного комплекса и затраты на войну Конгресс сможет списать. Ничего не поделаешь, война – лучший бизнес для США, поэтому и её начало, и конец диктуется соображениям экономической выгоды. Почему упоминаю только США? Потому что страны Европы, оказывающие военную и финансовую помощь Украине, это как старые жрицы любви – не верят, что за пределами борделя их кто-то ещё может уважать и строить с ними равноправные отношения, поэтому им спокойнее каждый день оставаться с постоянным клиентом… Зеленский вышел за рамки морали – спикер парламента Грузии >> Что касается России, то для неё победа и поражение имеют осязаемые символы и экзистенциональное значение – например, Знамя Победы, водружённое над освобождёнными оккупированными русскими землями. Цену Победы в России исчисляют только человеческими потерями, экономическая цена – не в счёт, а получение прибыли исключается вовсе. Что не понять западным и грузинским политикам, получившим дипломы в западных университетах. Они не понимают, что сегодня главные события происходят не на Украине, а в России, не на фронте, а в Москве куётся Победа, потому что Россия самоочищается, в первую очередь – от предателей. Западные и прозападные политики не понимают – почему русские выясняют между собой отношения, а на следующий день вместе садятся за стол и договариваются – как дальше защищать Матушку Русь.…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, аналитика, политика, сша, украина, германия, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины