https://sputnik-georgia.ru/20230712/veroyatnoe-otravlenie-mestoblyustitelya-ilii-ii--pervyy-kommentariy-vladyki-shio-279499959.html

Вероятное отравление местоблюстителя Илии II – первый комментарий владыки Шио

Вероятное отравление местоблюстителя Илии II – первый комментарий владыки Шио

В крови местоблюстителя Католикос-Патриарха Грузии Илии Второго обнаружили тяжелые металлы 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T18:38+0400

2023-07-12T18:38+0400

2023-07-12T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Местоблюститель Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго владыка Шио сделал первый комментарий после скандала с его возможным отравлением, заявив, что чувствует себя хорошо. Информацию о возможном отравлении владыки Шио, состояние которого ухудшилось в последнее время, 6 июля распространил телеканал "Рустави 2". Вещество, обнаруженное в его крови, в некоторых случаях используется для отравления, сообщили в патриархии. МВД возбудило уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства".Владыка отметил, что вероятно ему придется повторно пройти обследование, так как это рекомендуют сделать врачи. При этом владыка Шио заявил, что не знает, это что-то бытовое, отравление или определенное воздействие. Вероятное отравление местоблюстителя Илии II – МВД Грузии начало расследование>>Между тем, по делу о возможном отравлении владыки Шио допросили главу Службы по связям с общественностью Андриа Джагмаидзе. По его словам, в Патриархии пока не прошли следственные мероприятия, но они запланированы в ближайшее время. Кроме того, о случившемся информирована Служба госбезопасности Грузии. В настоящее время в Патриархии ждут результата анализов, а также запланирована отправка анализов в Германию, сообщил он.Глава пресс-службы ГПЦ еще раз отметил, что в крови владыки Шио показатели определенных металлов выше нормы в несколько раз. По его словам, подозрение насчет отравления остается в силе. Священнослужитель также рассказал, в связи с чем возникло подозрение насчет отравления. Глава пресс-службы ГПЦ также сообщил, что смерть уборщицы Русудан Маисурадзе, работавшей в Патриархии, о которой стало известно 7 июля, на данный момент не связывают с возможным отравлением владыки Шио. При этом, по мнению священнослужителя, информация о том, что это могло произойти из-за конфликта интересов среди близкого окружения владыки Шио, является ложью, и ничего полезного из этого не выйдет. Глава парламента Грузии прокомментировал скандал в Патриархии с возможным отравлением>>Обследования состояния здоровья владыки Шио начались с мая 2023 года, и после того, как данный вопрос был разглашен, хотя Патриархия этого не хотела, это плохо повлияло на процесс, сообщил он.Тот, кто вольно или невольно вынес этот вопрос из стен Патриархии, навредил процессу, считает глава пресс-службы ГПЦ. На данный момент владыка Шио чувствует себя хорошо, трудоспособен и не ограничен ни в своем служении, ни в общении с общественностью, сообщил он.Журналисты также спросили, не заинтересовались ли данным вопросом в Российской Патриархии, на что Джагмаидзе ответил, что с ним никто не связывался. На каком этапе находится следствие, пока неизвестно. Однако по информации заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, работа идет по всем направлениям и осуществляются соответствующие мероприятия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй назначил владыку Шио патриаршим Местоблюстителем в ноябре 2017 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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