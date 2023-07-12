https://sputnik-georgia.ru/20230712/vlasti-gruzii-otvetstvenny-za-sokhranenie-mira-v-strane---kobakhidze-279486716.html
Власти Грузии ответственны за сохранение мира в стране – Кобахидзе
Власти Грузии ответственны за сохранение мира в стране – Кобахидзе
Война с Россией уничтожит Грузию, убежден политик 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T12:49+0400
2023-07-12T12:49+0400
2023-07-12T12:58+0400
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мария захарова
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Власти Грузии несут ответственность за сохранение мира в стране так же, как и политики НАТО, которые не допускают ядерной войны против собственных стран, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В коммюнике по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе сказано, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозу. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что альянс не стремится к конфликту с Россией, он просто участвует в нем. По его словам, с точки зрения безопасности важно, чтобы процесс вступления Грузии в НАТО не затянулся. "Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем свое желание стать членом (НАТО – ред.) и при этом не являемся членом, конечно, у нас есть постоянный риск. Поэтому, чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем дольше будут сохраняться риски", – отметил он. Что касается предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, Кобахидзе отметил, что власти страны выполнили все условия и ожидают, что в конце года по этому вопросу будет принято положительное решение. При этом Кобахидзе отметил, что предоставление Грузии статуса кандидата будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от регионального контекста и глобальной ситуации. "Если они увидят стойкость властей и общества в Грузии, что и власть, и общество твердо стоят на страже интересов страны – в этом случае шансов предоставить нам статус кандидата будет больше", – заявил Кобахидзе. Украина как бизнес для США>>Он добавил, что при наличии колебаний внутри страны у конкретных сил будет заинтересованность в том, чтобы не предоставлять Грузии статус, так как это будет хорошей почвой для дестабилизации.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. США сегодня готовят "майдан" в Грузии >>В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что власти принципиально выполнили все 12 приоритетов. Большая часть замечаний связана с усовершенствованием практики, на законодательном уровне работа сделана. В нескольких случаях речь идет о принятии новых законов, в том числе о судебной системе и деолигархизации с применением системного подхода, но для выполнения этих пунктов нужна конкретика от Еврокомиссии. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, вильнюс, брюссель, украина, мария захарова, ираклий кобахидзе, нато, мид россии, еврокомиссия, грузия - нато, комиссия грузия-нато
Власти Грузии ответственны за сохранение мира в стране – Кобахидзе
12:49 12.07.2023 (обновлено: 12:58 12.07.2023)
Война с Россией уничтожит Грузию, убежден политик
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Власти Грузии несут ответственность за сохранение мира в стране так же, как и политики НАТО, которые не допускают ядерной войны против собственных стран, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
В коммюнике по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе сказано, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозу. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что альянс не стремится к конфликту с Россией, он просто участвует в нем.
"Ядерная война уничтожит мир, а обычная война уничтожит Грузию. Война с Россией уничтожит Грузию. Следовательно, мы несем точно такую же ответственность перед собственной страной, когда избегаем войны в этой стране, как и политики НАТО, когда они избегают ядерной войны в собственных странах", – заявил Кобахидзе в эфире Первого канала.
По его словам, с точки зрения безопасности важно, чтобы процесс вступления Грузии в НАТО не затянулся.
"Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем свое желание стать членом (НАТО – ред.) и при этом не являемся членом, конечно, у нас есть постоянный риск. Поэтому, чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем дольше будут сохраняться риски", – отметил он.
Что касается предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, Кобахидзе отметил, что власти страны выполнили все условия и ожидают, что в конце года по этому вопросу будет принято положительное решение.
При этом Кобахидзе отметил, что предоставление Грузии статуса кандидата будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от регионального контекста и глобальной ситуации.
"Если они увидят стойкость властей и общества в Грузии, что и власть, и общество твердо стоят на страже интересов страны – в этом случае шансов предоставить нам статус кандидата будет больше", – заявил Кобахидзе.
Он добавил, что при наличии колебаний внутри страны у конкретных сил будет заинтересованность в том, чтобы не предоставлять Грузии статус, так как это будет хорошей почвой для дестабилизации.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что власти принципиально выполнили все 12 приоритетов. Большая часть замечаний связана с усовершенствованием практики, на законодательном уровне работа сделана. В нескольких случаях речь идет о принятии новых законов, в том числе о судебной системе и деолигархизации с применением системного подхода, но для выполнения этих пунктов нужна конкретика от Еврокомиссии.
Грузия и НАТО
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".
С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.
Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.