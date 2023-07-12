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Когда в городах Грузии начнут штрафовать за нарушение норм выхлопа автомобилей?
Когда в городах Грузии начнут штрафовать за нарушение норм выхлопа автомобилей?
Проверять машины будет департамент по надзору за окружающей средой 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T23:19+0400
2023-07-12T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым с сентября 2023 года в крупных городах Грузии автомобилистов будут штрафовать за несоответствие нормам видимых выхлопов. Согласно поправкам, автомобилист должен будет заплатить штраф в размере 100 лари (около 40 долларов) за передачу или вождение транспортного средства с видимым выхлопом, не соответствующего нормам, в Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. Такой же штраф полагается водителям отказавшимся проходить проверку выхлопов автомобиля. Повторное нарушение через 15 дней приведет к штрафу в размере 300 лари, а каждое последующее – 600 лари. В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года>>При этом водитель может быть освобожден от штрафа, если в течение двух часов после выписки штрафа пройдет техосмотр и тот не выявит нарушения норм выхлопов. Нормы выхлопов установит правительство Грузии. Проверять машины будет департамент по надзору за окружающей средой Минприроды Грузии. Закон вступит в силу с 4 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, батуми, рустави, кутаиси, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, батуми, рустави, кутаиси, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Когда в городах Грузии начнут штрафовать за нарушение норм выхлопа автомобилей?
23:19 12.07.2023 (обновлено: 23:57 12.07.2023)
Проверять машины будет департамент по надзору за окружающей средой
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым с сентября 2023 года в крупных городах Грузии автомобилистов будут штрафовать за несоответствие нормам видимых выхлопов.
Согласно поправкам, автомобилист должен будет заплатить штраф в размере 100 лари (около 40 долларов) за передачу или вождение транспортного средства с видимым выхлопом, не соответствующего нормам, в Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси.
Такой же штраф полагается водителям отказавшимся проходить проверку выхлопов автомобиля.
Повторное нарушение через 15 дней приведет к штрафу в размере 300 лари, а каждое последующее – 600 лари.
При этом водитель может быть освобожден от штрафа, если в течение двух часов после выписки штрафа пройдет техосмотр и тот не выявит нарушения норм выхлопов.
Нормы выхлопов установит правительство Грузии. Проверять машины будет департамент по надзору за окружающей средой Минприроды Грузии.
Закон вступит в силу с 4 сентября.