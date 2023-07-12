https://sputnik-georgia.ru/20230712/za-narushenie-norm-vykhlopa-avtomobiley-v-gorodakh-gruzii-budut-shtrafovat-s-sentyabrya--279506306.html

Когда в городах Грузии начнут штрафовать за нарушение норм выхлопа автомобилей?

Когда в городах Грузии начнут штрафовать за нарушение норм выхлопа автомобилей?

Проверять машины будет департамент по надзору за окружающей средой 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T23:19+0400

2023-07-12T23:19+0400

2023-07-12T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым с сентября 2023 года в крупных городах Грузии автомобилистов будут штрафовать за несоответствие нормам видимых выхлопов. Согласно поправкам, автомобилист должен будет заплатить штраф в размере 100 лари (около 40 долларов) за передачу или вождение транспортного средства с видимым выхлопом, не соответствующего нормам, в Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. Такой же штраф полагается водителям отказавшимся проходить проверку выхлопов автомобиля. Повторное нарушение через 15 дней приведет к штрафу в размере 300 лари, а каждое последующее – 600 лари. В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года>>При этом водитель может быть освобожден от штрафа, если в течение двух часов после выписки штрафа пройдет техосмотр и тот не выявит нарушения норм выхлопов. Нормы выхлопов установит правительство Грузии. Проверять машины будет департамент по надзору за окружающей средой Минприроды Грузии. Закон вступит в силу с 4 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, тбилиси, батуми, рустави, кутаиси, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии