https://sputnik-georgia.ru/20230713/kak-vrachi-iz-polshi-otsenili-taktiku-lecheniya-saakashvili--otvet-direktora-vivamedi-279517951.html

Как врачи из Польши оценили тактику лечения Саакашвили – ответ директора "Вивамеди"

Как врачи из Польши оценили тактику лечения Саакашвили – ответ директора "Вивамеди"

Семья экс-президента Грузии, который находится не в тюрьме, а в клинике по состоянию здоровья, несколько месяцев ждали визита врачей из Польши 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T14:22+0400

2023-07-13T14:22+0400

2023-07-13T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Врачи из Польши полностью согласились с тактикой лечения осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и с проведенными исследованиями, заявил клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Польские медики поздно ночью покинули клинику "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года. Медосмотр Саакашвили длился несколько часов, кроме того, польские врачи получили информацию о состоянии здоровья пациента от своих грузинских коллег. Они оставили клинику без комментариев.То, что польские врачи рекомендовали пациенту, до этого было рекомендовано грузинскими специалистами, отметил он. Однако, как разъяснил Чхаидзе, Саакашвили неоднократно отказывался, к примеру, проводить пункцию позвоночника. Также были вопросы, связанные с питанием. При этом, как отметил Чхаидзе, прибавка в весе никоим образом не является определяющим фактором перевода Саакашвили куда бы то ни было. Как известно, из Польши приехали врач-нейрохирург, интернист и токсиколог. Здоровье СаакашвилиС момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в Европейский суд по правам человека. Экс-послы США в Грузии не смогут изменить решение ЕСПЧ по Саакашвили – Талаквадзе>>В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Уже 16 июня экс-президент написал, что собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. С тех пор в соцсетях постоянно появляются его политические заявления. Между тем в конце мая стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Саакашвили осужденный На данный момент экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Срок отбывания наказания начался с момента его ареста 1 октября 2021 года. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, польша, михаил саакашвили, еспч, тбилисский городской суд