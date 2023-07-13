https://sputnik-georgia.ru/20230713/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi-v-iyune--dannye-issledovaniya-279512300.html

Сколько квартир продано в Тбилиси в июне – данные исследования

Сколько квартир продано в Тбилиси в июне – данные исследования

В основном спросом пользуются квартиры от застройщиков 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T12:00+0400

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Приобретение квартир в Тбилиси не теряет актуальности – в июне 2023 года продано 3 940 квартир, что на 8% больше, чем в мае, и на 1,4% больше, чем в июне 2022 года, говорится в обзоре рынка Международной инвестиционной компании Galt & Taggart. Рост продаж аналитики связывают с продажами квартир на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками), где было реализовано 1 830 квартир, что на 18,8% больше по сравнению с июнем 2022 года. Как и в предыдущем месяце, на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем) продолжилось снижение продаж как в новостройках (квартирах, введенных в эксплуатацию с 2013 года) на 5,7% за год, так и в старых квартирах (введенных в эксплуатацию до 2013 года) – на 12,8% за год. В июне больше всего квартир было продано в районах Самгори, Диди Дигоми и Дидубе, в то время как значительно сократились продажи в Сабуртало и Ваке. Регистрация недвижимости: Что интересует иностранцев в Грузии >>По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными – наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) и среднего/высокого класса ($801-1800 за кв. м). Кроме того, в прошлом месяце цены на недвижимость в долларах США больше всего выросли на первичном рынке, в проектах, реализуемых девелоперами (+28,0% по сравнению с июнем 2022 года), создавая ожидания роста цен на вторичном рынке. Наибольший рост цен был зафиксирован в районах Дидубе (+41,0% г/г) и Надзаладеви (+31,8% г/г). В июне 2023 года объем рынка жилой недвижимости Тбилиси увеличился на 7,2% в годовом исчислении и составил 253,6 млн долларов, что оказало наибольшее влияние на рост продаж застройщиков на первичном рынке (+18,2% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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