https://sputnik-georgia.ru/20230713/v-gruzii-gotovyatsya-lokatsii-dlya-poletov-na-paraplanakh-279532805.html
В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах
В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах
В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T22:33+0400
2023-07-13T22:33+0400
2023-07-13T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. В Грузии осуществляется проверка 11 локаций для выдачи разрешения на полеты на парапланах, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Согласно новому законодательству, полеты на парапланах в Грузии строго регулируются и возможны только на проверенных локациях. На данный момент доступна только локации в Гудаури. По словам Квривишвили, специалисты проверяют возможности полетов в Тбилиси, Кахети, Мести, Бахмаро, Бакуриани, на курорте Годердзи в Аджарии и в других местах. Что касается локации в Гудаури, то там в четверг пилоты сдали практический экзамен. "После успешной сдачи экзаменов пилоты получат свои сертификаты", – сказала Квривишвили. Вопрос полетов на парапланах стал актуальным после трагедии 29 июля 2022 года. Неудачный полет на параплане завершился гибелью туриста и восьми сотрудников МВД, которые на вертолете подлетели к месту происшествия. С тех пор в Грузии запрещены полеты на параплане. Полеты на парапланах в Грузии: последние новшества >>В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор, который должен отвечать за безопасность полетов и вести их учет. Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem. Получить категорию можно сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга, выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией. В Грузии ужесточают правила полетов на параплане >>Компания, которая будет организовывать полеты, должна иметь не менее чем 10-летний опыт работы в этой сфере и опыт сотрудничества с международными организациями. Число ее сотрудников должно быть не менее 50, у нее должны быть все ресурсы для проверки технического состояния парапланов и программное обеспечение для ведения реестра полетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, гудаури, туризм, общество
грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, гудаури, туризм, общество
В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах
В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. В Грузии осуществляется проверка 11 локаций для выдачи разрешения на полеты на парапланах, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Согласно новому законодательству, полеты на парапланах в Грузии строго регулируются и возможны только на проверенных локациях. На данный момент доступна только локации в Гудаури.
По словам Квривишвили, специалисты проверяют возможности полетов в Тбилиси, Кахети, Мести, Бахмаро, Бакуриани, на курорте Годердзи в Аджарии и в других местах.
"Наша главная задача – восстановить полеты на парапланах как можно быстрее и обеспечить их безопасную эксплуатацию в специальных воздушных пространствах", – сказала Квривишвили.
Что касается локации в Гудаури, то там в четверг пилоты сдали практический экзамен.
"После успешной сдачи экзаменов пилоты получат свои сертификаты", – сказала Квривишвили.
Вопрос полетов на парапланах стал актуальным после трагедии 29 июля 2022 года. Неудачный полет на параплане завершился гибелью туриста и восьми сотрудников МВД, которые на вертолете подлетели к месту происшествия. С тех пор в Грузии запрещены полеты на параплане.
В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор, который должен отвечать за безопасность полетов и вести их учет.
Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem.
Получить категорию можно сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга, выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией.
Компания, которая будет организовывать полеты, должна иметь не менее чем 10-летний опыт работы в этой сфере и опыт сотрудничества с международными организациями. Число ее сотрудников должно быть не менее 50, у нее должны быть все ресурсы для проверки технического состояния парапланов и программное обеспечение для ведения реестра полетов.