https://sputnik-georgia.ru/20230713/v-gruzii-gotovyatsya-lokatsii-dlya-poletov-na-paraplanakh-279532805.html

В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах

В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах

В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. В Грузии осуществляется проверка 11 локаций для выдачи разрешения на полеты на парапланах, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Согласно новому законодательству, полеты на парапланах в Грузии строго регулируются и возможны только на проверенных локациях. На данный момент доступна только локации в Гудаури. По словам Квривишвили, специалисты проверяют возможности полетов в Тбилиси, Кахети, Мести, Бахмаро, Бакуриани, на курорте Годердзи в Аджарии и в других местах. Что касается локации в Гудаури, то там в четверг пилоты сдали практический экзамен. "После успешной сдачи экзаменов пилоты получат свои сертификаты", – сказала Квривишвили. Вопрос полетов на парапланах стал актуальным после трагедии 29 июля 2022 года. Неудачный полет на параплане завершился гибелью туриста и восьми сотрудников МВД, которые на вертолете подлетели к месту происшествия. С тех пор в Грузии запрещены полеты на параплане. Полеты на парапланах в Грузии: последние новшества >>В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор, который должен отвечать за безопасность полетов и вести их учет. Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem. Получить категорию можно сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга, выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией. В Грузии ужесточают правила полетов на параплане >>Компания, которая будет организовывать полеты, должна иметь не менее чем 10-летний опыт работы в этой сфере и опыт сотрудничества с международными организациями. Число ее сотрудников должно быть не менее 50, у нее должны быть все ресурсы для проверки технического состояния парапланов и программное обеспечение для ведения реестра полетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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