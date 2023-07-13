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В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах
В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах
В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T22:33+0400
2023-07-13T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. В Грузии осуществляется проверка 11 локаций для выдачи разрешения на полеты на парапланах, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Согласно новому законодательству, полеты на парапланах в Грузии строго регулируются и возможны только на проверенных локациях. На данный момент доступна только локации в Гудаури. По словам Квривишвили, специалисты проверяют возможности полетов в Тбилиси, Кахети, Мести, Бахмаро, Бакуриани, на курорте Годердзи в Аджарии и в других местах. Что касается локации в Гудаури, то там в четверг пилоты сдали практический экзамен. "После успешной сдачи экзаменов пилоты получат свои сертификаты", – сказала Квривишвили. Вопрос полетов на парапланах стал актуальным после трагедии 29 июля 2022 года. Неудачный полет на параплане завершился гибелью туриста и восьми сотрудников МВД, которые на вертолете подлетели к месту происшествия. С тех пор в Грузии запрещены полеты на параплане. Полеты на парапланах в Грузии: последние новшества &gt;&gt;В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор, который должен отвечать за безопасность полетов и вести их учет. Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&amp;FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem. Получить категорию можно сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга, выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией. В Грузии ужесточают правила полетов на параплане &gt;&gt;Компания, которая будет организовывать полеты, должна иметь не менее чем 10-летний опыт работы в этой сфере и опыт сотрудничества с международными организациями. Число ее сотрудников должно быть не менее 50, у нее должны быть все ресурсы для проверки технического состояния парапланов и программное обеспечение для ведения реестра полетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, гудаури, туризм, общество
грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, гудаури, туризм, общество

В Грузии готовятся локации для полетов на парапланах

22:33 13.07.2023
© AP Photo / Patrick PleulМужчина на параплане в виде колесницы с оленями летает над Одером, Германия
Мужчина на параплане в виде колесницы с оленями летает над Одером, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
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В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. В Грузии осуществляется проверка 11 локаций для выдачи разрешения на полеты на парапланах, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Согласно новому законодательству, полеты на парапланах в Грузии строго регулируются и возможны только на проверенных локациях. На данный момент доступна только локации в Гудаури.
По словам Квривишвили, специалисты проверяют возможности полетов в Тбилиси, Кахети, Мести, Бахмаро, Бакуриани, на курорте Годердзи в Аджарии и в других местах.

"Наша главная задача – восстановить полеты на парапланах как можно быстрее и обеспечить их безопасную эксплуатацию в специальных воздушных пространствах", – сказала Квривишвили.

Что касается локации в Гудаури, то там в четверг пилоты сдали практический экзамен.
"После успешной сдачи экзаменов пилоты получат свои сертификаты", – сказала Квривишвили.
Вопрос полетов на парапланах стал актуальным после трагедии 29 июля 2022 года. Неудачный полет на параплане завершился гибелью туриста и восьми сотрудников МВД, которые на вертолете подлетели к месту происшествия. С тех пор в Грузии запрещены полеты на параплане.
Полеты на парапланах в Грузии: последние новшества >>
В конце мая парламент Грузии утвердил новые правила, согласно которым на каждой локации будет один оператор, который должен отвечать за безопасность полетов и вести их учет.
Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem.
Получить категорию можно сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга, выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией.
В Грузии ужесточают правила полетов на параплане >>
Компания, которая будет организовывать полеты, должна иметь не менее чем 10-летний опыт работы в этой сфере и опыт сотрудничества с международными организациями. Число ее сотрудников должно быть не менее 50, у нее должны быть все ресурсы для проверки технического состояния парапланов и программное обеспечение для ведения реестра полетов.
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