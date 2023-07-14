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Авиасообщение между Грузией и РФ не повлияет на поток россиян в страны ЕС - Кобахидзе
Авиасообщение между Грузией и РФ не повлияет на поток россиян в страны ЕС - Кобахидзе
Из России в Грузию совершается пять рейсов ежедневно, а из Турции - 100, такую статистику привел глава правящей партии 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T18:23+0400
2023-07-14T18:23+0400
2023-07-14T18:25+0400
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ираклий кобахидзе
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авиасообщение в грузии
сша
келли дегнан
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией не может отразиться на потоке россиян в страны Евросоюза, так как им нужна виза, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее посол США заявила, что прямые авиарейсы между Грузией и Россией вызывают обеспокоенность не только из-за того, что в Грузию могут приезжать еще больше русских, но и из-за того, что они используют Грузию для выезда в Европу. По словам Дегнан, Европа закрыла двери для россиян, так как это один из механизмов давления на Россию. При этом политик отметил, что из-за количества рейсов из России в Грузию страна не может быть страной-риска притока российских граждан в Европу. В качестве доказательства Кобахидзе привел статистику, согласно которой, между Турцией и Россией в день совершается около 100 прямых рейсов, в случае с Азербайджаном – около 25, в случае с Арменией – около 25, всего – 150.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Абсурд и спекуляция: Кобахидзе прокомментировал опасения посла США о потоке туристов из РФ>>Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Уже с июня Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из России в ЕС через Грузию. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Туризм в цифрахВ первом квартале 2023 года Грузию посетили более 1 миллиона международных визитеров, из них 256 787 человек прибыли из России. Доля тех, кто въехал в Грузию из России сухопутным путем, то есть через ТПП "Верхний Ларс" - "Казбеги", составляет 75% (192 915 человек). Остальные воспользовались воздушным сообщением через третьи страны, согласно данным Национальной администрации туризма.Никто не заставит власти Грузии поступиться интересами страны и народа – премьер>>Для сравнения, в первом квартале 2019 года, когда между Россией и Грузией еще было прямое авиасообщение, из России прибыли 254 077 человек, из них 172 607 – через единственный действующий на сегодняшний день КПП на сухопутной границе "Верхний Ларс" - "Дариали". То есть, доля прибывших в Грузию автотранспортом составила 68%.В 2019 году Грузию посетило рекордное количество международных визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, georgian airways, грузинская мечта - демократическая грузия, авиасообщение в грузии, сша, келли дегнан
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, georgian airways, грузинская мечта - демократическая грузия, авиасообщение в грузии, сша, келли дегнан
Авиасообщение между Грузией и РФ не повлияет на поток россиян в страны ЕС - Кобахидзе
18:23 14.07.2023 (обновлено: 18:25 14.07.2023)
Из России в Грузию совершается пять рейсов ежедневно, а из Турции - 100, такую статистику привел глава правящей партии
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией не может отразиться на потоке россиян в страны Евросоюза, так как им нужна виза, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее посол США заявила, что прямые авиарейсы между Грузией и Россией вызывают обеспокоенность не только из-за того, что в Грузию могут приезжать еще больше русских, но и из-за того, что они используют Грузию для выезда в Европу. По словам Дегнан, Европа закрыла двери для россиян, так как это один из механизмов давления на Россию.
"Вышел один из послов и сказал следующее, что они боятся, что через Грузию в Евросоюз попадет много россиян. Во-первых, гражданину России для въезда в ЕС требуется виза. Если они не хотят российских граждан в ЕС, пусть не дают им визы" - сказал Кобахидзе.
При этом политик отметил, что из-за количества рейсов из России в Грузию страна не может быть страной-риска притока российских граждан в Европу. В качестве доказательства Кобахидзе привел статистику, согласно которой, между Турцией и Россией в день совершается около 100 прямых рейсов, в случае с Азербайджаном – около 25, в случае с Арменией – около 25, всего – 150.
"Что касается Грузии, то в день выполняется 5 рейсов. Вы сами можете судить, о каких масштабах идет речь и как Грузия может стать основой рисков?! Это пустые домыслы, это пустая ложь" - сказал Кобахидзе.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Уже с июня Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из России в ЕС через Грузию.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Туризм в цифрах
В первом квартале 2023 года Грузию посетили более 1 миллиона международных визитеров, из них 256 787 человек прибыли из России. Доля тех, кто въехал в Грузию из России сухопутным путем, то есть через ТПП "Верхний Ларс" - "Казбеги", составляет 75% (192 915 человек). Остальные воспользовались воздушным сообщением через третьи страны, согласно данным Национальной администрации туризма.
Для сравнения, в первом квартале 2019 года, когда между Россией и Грузией еще было прямое авиасообщение, из России прибыли 254 077 человек, из них 172 607 – через единственный действующий на сегодняшний день КПП на сухопутной границе "Верхний Ларс" - "Дариали". То есть, доля прибывших в Грузию автотранспортом составила 68%.
В 2019 году Грузию посетило рекордное количество международных визитеров.