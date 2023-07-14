https://sputnik-georgia.ru/20230714/kobakhidze-nadeetsya-chto-prezident-gruzii-ne-pomiluet-saakashvili-pod-diktovku-ukrainy-279566040.html

Кобахидзе надеется, что президент Грузии не помилует Саакашвили под диктовку Украины

Кобахидзе надеется, что президент Грузии не помилует Саакашвили под диктовку Украины

В Верховной раде решили обратиться к президенту Грузии с просьбой помиловать Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T17:21+0400

2023-07-14T17:21+0400

2023-07-14T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Есть надежда, что президент Грузии Саломе Зурабишвили по вопросу помилования осужденного экс-главы государства Михаила Саакашвили будет действовать согласно интересам страны, а не под чью-то диктовку, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя инициативу Верховной рады Украины.Верховная рада Украины 14 июля приняла проект обращения к президенту Грузии и парламентам стран ЕС, в котором говорится о необходимости помилования Саакашвили из гуманитарных соображений. В конце июня Зурабишвили сразу после обнародования промежуточного отчета Еврокомиссии о выполнении страной условий для получения статуса кандидата в ЕС помиловала руководителя оппозиционного телеканала "Мтавари" Нику Гварамия.Общество должно увидеть, с какой целью украинские власти решили обратиться к президенту Грузии, считает Кобахидзе и отмечает, что в этом видна координация, единственная цель которой – беспорядки в стране, которые в итоге приведут к открытию второго фронта. Обращение инициировали около 90 депутатов, среди которых один из лидеров правящей партии Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. Ранее Саломе Зурабишвили заявляла, что помилование Саакашвили не является выходом из ситуации, так как грузинский народ этого не желает.Кобахидзе рассказал, почему президента Грузии вынудили помиловать Гварамия>>Между тем 44 депутата Европарламента 12 июля обратились к первым лицам Грузии с письмом, в котором говорится о стремительном ухудшении состояния здоровья Саакашвили и необходимости его перевода в одну из стран ЕС для получения "адекватной медицинской помощи". По словам евродепутатов, нынешние медицинские меры "не способствуют его скорейшему выздоровлению", и есть опасность гибели Саакашвили.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Как врачи из Польши оценили тактику лечения Саакашвили – ответ директора "Вивамеди">>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, верховная рада, украина