https://sputnik-georgia.ru/20230714/posol-ne-dolzhen-davat-ukazaniya---v-gruzinskoy-mechte-rezko-otvetili-diplomatu-279535291.html

Посол не должен давать указания - в "Грузинской мечте" резко ответили дипломату

Посол не должен давать указания - в "Грузинской мечте" резко ответили дипломату

Во время событий 8 июля МВД сделало все, чтобы не допустить насилия, заявил лидер правящей партии 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T00:51+0400

2023-07-14T00:51+0400

2023-07-14T01:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл— Sputnik. Посол США не должен давать указания по поводу ареста кого-либо, это дело правоохранительных органов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Дегнан выступила с критикой действии полиции во время фестиваля "Тбилиси прайд". Дипломат выразила недовольство тем, что МВД не выполнило обещание и не смогло обезопасить участников мероприятия, позволив "непокорной толпе" пройти по улицам Тбилиси с призывами к насилию, прорвать кордон полиции и осуществить акты вандализма на закрытой территории проведения фестиваля. При этом она заявила, что все почувствуют себя в большей безопасности, когда люди, изображенные на видео, будут наказаны По словам председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, во время событий 8 июля МВД сделало все, чтобы не допустить насилия, и заслуга МВД в том, что никто не пострадал физически, хотя риски были. Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в 8 июля 2023 года на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников, никто не пострадал. Часть протестующих была вооружена разными предметами. Жизнь и здоровье превыше всего – МВД Грузии ответило на критику из-за срыва ЛГБТ-фестиваля >>Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии. Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии >>В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств. По словам спикера парламента, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт, келли дегнан, сша, ираклий кобахидзе