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Жизнь и здоровье превыше всего – МВД Грузии ответило на критику из-за срыва ЛГБТ-фестиваля
Жизнь и здоровье превыше всего – МВД Грузии ответило на критику из-за срыва ЛГБТ-фестиваля
Фестиваль сторонников сообщества "Тбилиси прайд" на закрытой территории у озера Лиси сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны... 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T00:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузинская полиция смогла выполнила непосредственную и главную цель, и никто не пострадал во время фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявил глава Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге. Ранее посол США Кели Дегнан выступила с критикой действии полиции во время фестиваля "Тбилиси прайд". Дипломат выразила недовольство тем, что МВД не выполнило обещание и не смогло обезопасить участников мероприятия, позволив "непокорной толпе" пройти по улицам Тбилиси с призывами к насилию, прорвать кордон полиции и осуществить акты вандализма на закрытой территории проведения фестиваля. Как отметил Купатадзе, на месте были мобилизованы почти все подразделения МВД Грузии – до 3 тысяч полицейских, в том числе и Центральный департамент криминальной полиции. "Я тоже принимал участия в этом мероприятии. Там мы максимально постарались, чтобы как свобода выражения, так и жизнь и здоровье людей были защищены", - отметил Купатадзе. Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии >>Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в 8 июля 2023 года на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников, никто не пострадал. Часть протестующих была вооружена разными предметами. Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Депутат о срыве ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси: защита правопорядка и жизни – главный приоритет>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии. В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств. По словам спикера парламента, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Жизнь и здоровье превыше всего – МВД Грузии ответило на критику из-за срыва ЛГБТ-фестиваля
00:27 14.07.2023 (обновлено: 01:11 14.07.2023)
Фестиваль сторонников сообщества "Тбилиси прайд" на закрытой территории у озера Лиси сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузинская полиция смогла выполнила непосредственную и главную цель, и никто не пострадал во время фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявил глава Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге.
Ранее посол США Кели Дегнан выступила с критикой действии полиции во время фестиваля "Тбилиси прайд". Дипломат выразила недовольство тем, что МВД не выполнило обещание и не смогло обезопасить участников мероприятия, позволив "непокорной толпе" пройти по улицам Тбилиси с призывами к насилию, прорвать кордон полиции и осуществить акты вандализма на закрытой территории проведения фестиваля.
"Мы приняли решение, так как жизнь и здоровье превыше всего, и это наша непосредственная обязанность, мы эвакуировали участников и организаторов "Прайда". Мы вывезли этих людей, чтобы не было какого-либо противостояния, и чтобы они не пострадали. К счастью, то, что было нашей непосредственной и главной целью выполнено и на этом мероприятии никто не пострадал", - заявил Купатадзе.
Как отметил Купатадзе, на месте были мобилизованы почти все подразделения МВД Грузии – до 3 тысяч полицейских, в том числе и Центральный департамент криминальной полиции.
"Я тоже принимал участия в этом мероприятии. Там мы максимально постарались, чтобы как свобода выражения, так и жизнь и здоровье людей были защищены", - отметил Купатадзе.
Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в 8 июля 2023 года на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников, никто не пострадал. Часть протестующих была вооружена разными предметами.
Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.
В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств. По словам спикера парламента, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей.