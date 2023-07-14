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Развитие цифровой экономики обсудили в Грузии
Развитие цифровой экономики обсудили в Грузии
Грузия намерена развивать цифровые связи с Европой через Черное море, что будет способствовать росту качества интернета в стране 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T10:02+0400
2023-07-14T10:02+0400
2023-07-14T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Вопрос стремления Грузии утвердить положение цифрового хаба обсудили в ходе заседания экономического Совета правительства, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Превращение в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA-центра. Как ранее заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили, Грузия намерена развиваться в направлении цифровых технологий, и ряд проектов, среди которых развитие цифровой связи с Европой, помогут ей стать мировым цифровым хабом. Речь идет о развитии цифровых связей с Европой через Черное море, что будет способствовать росту качества интернета в Грузии. Как пояснил министр, развитие цифрового хаба, с одной стороны, предполагает международное широкополосное телекоммуникационное интернет-подключение, а с другой стороны – формирование региональных центров обмена данными крупными контент-провайдерами в Грузии. Цифровизация госуслуг – приоритет правительства Грузии – министр >>По его словам, в министерстве уже ведутся консультации с заинтересованными сторонами, и, согласно анализу международных экспертов, ожидается, что в течение пяти лет европейско-азиатский глобальный рынок Интернет-соединения будет расти на 30 процентов ежегодно. "Таким образом, в случае развития цифровой инфраструктуры по дну Черного моря Грузия имеет хорошие возможности для активного участия в международном рынке Интернет-соединений", – сказал Давиташвили. Нацбанк Грузии получил награду за инициативу по цифровой валюте >>Он также отметил важность развития цифровых технологий для экономики страны. По его словам, в последние годы реформы и программы, реализованные в секторе электронных коммуникаций в Грузии, внесли значительный вклад в развитие отрасли и рост использования Интернета, что привело к развитию цифрового рынка, внедрению многих электронных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, европа, интернет
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, европа, интернет
Развитие цифровой экономики обсудили в Грузии
Грузия намерена развивать цифровые связи с Европой через Черное море, что будет способствовать росту качества интернета в стране
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Вопрос стремления Грузии утвердить положение цифрового хаба обсудили в ходе заседания экономического Совета правительства, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Превращение в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA-центра.
"Обсуждение коснулось развития цифровой экономики в Грузии. Отмечалось, что Грузия стремится утвердить положение цифрового хаба в регионе и цель правительства – максимально использовать потенциал, который есть у страны в направлении цифрового транзитного коридора (хаба), соединяющего страны Азии и Европы", – говорится в сообщении.
Как ранее заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили, Грузия намерена развиваться в направлении цифровых технологий, и ряд проектов, среди которых развитие цифровой связи с Европой, помогут ей стать мировым цифровым хабом.
Речь идет о развитии цифровых связей с Европой через Черное море, что будет способствовать росту качества интернета в Грузии.
Как пояснил министр, развитие цифрового хаба, с одной стороны, предполагает международное широкополосное телекоммуникационное интернет-подключение, а с другой стороны – формирование региональных центров обмена данными крупными контент-провайдерами в Грузии.
По его словам, в министерстве уже ведутся консультации с заинтересованными сторонами, и, согласно анализу международных экспертов, ожидается, что в течение пяти лет европейско-азиатский глобальный рынок Интернет-соединения будет расти на 30 процентов ежегодно.
"Таким образом, в случае развития цифровой инфраструктуры по дну Черного моря Грузия имеет хорошие возможности для активного участия в международном рынке Интернет-соединений", – сказал Давиташвили.
Он также отметил важность развития цифровых технологий для экономики страны.
По его словам, в последние годы реформы и программы, реализованные в секторе электронных коммуникаций в Грузии, внесли значительный вклад в развитие отрасли и рост использования Интернета, что привело к развитию цифрового рынка, внедрению многих электронных услуг.