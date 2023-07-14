https://sputnik-georgia.ru/20230714/situatsiya-vokrug-saakashvili--minyust-gruzii-zhdet-razyasneniy-ot-posla-polshi-279574355.html

Ситуация вокруг Саакашвили – Минюст Грузии ждет разъяснений от посла Польши

Ситуация вокруг Саакашвили – Минюст Грузии ждет разъяснений от посла Польши

Специальная пенитенциарная служба сообщила, что во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести образец, взятый у Саакашвили, в... 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T22:39+0400

2023-07-14T22:39+0400

2023-07-14T22:39+0400

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михаил саакашвили

рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Министерство юстиции хочет получить разъяснения от посольства Польши по поводу действий польского врача во время осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в пятницу сообщила, что12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести образец, взятый у Саакашвили, в ботинке. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Как врачи из Польши оценили тактику лечения Саакашвили – ответ директора "Вивамеди" >>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>> В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, польша, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба