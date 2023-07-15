https://sputnik-georgia.ru/20230715/gildiya-akterov-ssha-nachala-masshtabnuyu-zabastovku-chto-proiskhodit-v-gollivude-279599792.html

Гильдия актеров США начала масштабную забастовку: что происходит в Голливуде?

Гильдия актеров США начала масштабную забастовку: что происходит в Голливуде?

Американская Гильдия актеров объявила о начале крупной забастовки – многие кинопроекты уже остановились 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T21:21+0400

2023-07-15T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Масштабная забастовка Гильдии киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США, участники которой требуют от студий более высокой оплаты труда и пересмотра контрактов с учетом развития стримингов, стартовала в Лос-Анджелесе. Причина забастовки заключается в том, что Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда, сообщил профсоюз.Забастовка началась в ночь с 13 на 14 июля, и в ней, по данным профсоюза, участвуют актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.Ранее сообщалось, что звезды фильма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли прямо с премьеры в Лондоне, узнав о начале забастовки. Глава Минкультуры Грузии: киноцентр превратится в полезный инструмент >>>А среди голливудских знаменитостей в картине снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший. Они успели предстать перед публикой на красном ковре, однако затем покинули мероприятие.Кстати, среди кинопроектов, производство которых либо уже отложено, или будет прекращено в результате забастовки, следующие фильмы и сериалы:Требования Гильдии киноактеровЛюбопытно, что протестующие требуют повышения минимальной оплаты труда, социальных гарантий и защиты прав представителей индустрии наряду с растущей популярностью и возможностями искусственного интеллекта. В списке требований также отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. В частности, о своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.В мае, после явного провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, протестовать начала Гильдия американских сценаристов, а это свыше 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность >>>Так, по причине продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.Примечательно, что в последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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