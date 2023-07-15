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Гильдия актеров США начала масштабную забастовку: что происходит в Голливуде?
Гильдия актеров США начала масштабную забастовку: что происходит в Голливуде?
Американская Гильдия актеров объявила о начале крупной забастовки – многие кинопроекты уже остановились 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Масштабная забастовка Гильдии киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США, участники которой требуют от студий более высокой оплаты труда и пересмотра контрактов с учетом развития стримингов, стартовала в Лос-Анджелесе. Причина забастовки заключается в том, что Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда, сообщил профсоюз.Забастовка началась в ночь с 13 на 14 июля, и в ней, по данным профсоюза, участвуют актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.Ранее сообщалось, что звезды фильма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли прямо с премьеры в Лондоне, узнав о начале забастовки. Глава Минкультуры Грузии: киноцентр превратится в полезный инструмент >>>А среди голливудских знаменитостей в картине снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший. Они успели предстать перед публикой на красном ковре, однако затем покинули мероприятие.Кстати, среди кинопроектов, производство которых либо уже отложено, или будет прекращено в результате забастовки, следующие фильмы и сериалы:Требования Гильдии киноактеровЛюбопытно, что протестующие требуют повышения минимальной оплаты труда, социальных гарантий и защиты прав представителей индустрии наряду с растущей популярностью и возможностями искусственного интеллекта. В списке требований также отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. В частности, о своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.В мае, после явного провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, протестовать начала Гильдия американских сценаристов, а это свыше 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность >>>Так, по причине продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.Примечательно, что в последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, голливуд, новости, в мире, netflix, кино, шоу-бизнес
Гильдия актеров США начала масштабную забастовку: что происходит в Голливуде?
Американская Гильдия актеров объявила о начале крупной забастовки – многие кинопроекты уже остановились
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Масштабная забастовка Гильдии киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США, участники которой требуют от студий более высокой оплаты труда и пересмотра контрактов с учетом развития стримингов, стартовала в Лос-Анджелесе.
Причина забастовки заключается в том, что Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда, сообщил
профсоюз.
"SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры с AMPTP. Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчет актуальные проблемы. Они ответили обычным образом. <...> Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", – пояснили в организации.
Забастовка началась в ночь с 13 на 14 июля, и в ней, по данным профсоюза, участвуют актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.
Ранее сообщалось, что звезды фильма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере ушли прямо с премьеры в Лондоне, узнав о начале забастовки.
А среди голливудских знаменитостей в картине снялись Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший. Они успели предстать перед публикой на красном ковре, однако затем покинули мероприятие.
Кстати, среди кинопроектов, производство которых либо уже отложено, или будет прекращено в результате забастовки, следующие фильмы и сериалы:
"Очень странные дела" (Stranger Things)
"Одни из нас" (The Last of Us)
"Американская история ужасов" (American Horror Story)
"Желтые жилеты" (Yellowjackets)
"Утреннее шоу" (The Morning Show)
"Рассказ служанки" (The Handmaidʼs Tale)
"Гладиатор 2" (Gladiator 2)
"Битлджус 2" (Beetlejuice 2)
Требования Гильдии киноактеров
Любопытно, что протестующие требуют повышения минимальной оплаты труда, социальных гарантий и защиты прав представителей индустрии наряду с растущей популярностью и возможностями искусственного интеллекта.
В списке требований также отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом.
В частности, о своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
В мае, после явного провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения, протестовать начала Гильдия американских сценаристов, а это свыше 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу.
Так, по причине продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.
Примечательно, что в последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.