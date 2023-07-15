https://sputnik-georgia.ru/20230715/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-iyun-279577402.html

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за июнь

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за июнь

Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона человек 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T09:01+0400

2023-07-15T09:01+0400

2023-07-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 628 миллионов лари (243,4 миллиона долларов). Согласно информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по июнь 2023 года составляет 49,1%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 10,1%. Пенсионное агентство Грузии: прибыль от инвестиций превысила 600 миллионов лари >>Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона человек. Из них выплаты получили около 4,1 тысячи человек – почти 11,7 миллиона лари (4,5 млн долларов). Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,3 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23,3 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии >>>Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (217,1 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа