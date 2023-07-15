https://sputnik-georgia.ru/20230715/pust-zanimayutsya-svoimi-delami-premer-ministr-gruzii-otvetil-vlastyam-ukrainy-279598234.html

Пусть занимаются своими делами: премьер-министр Грузии ответил властям Украины

Пусть занимаются своими делами: премьер-министр Грузии ответил властям Украины

Нам не нужны ничьи советы и ничье вмешательство, заявил Гарибашвили 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T17:17+0400

2023-07-15T17:17+0400

2023-07-15T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Власти Украины должны заниматься своими делами, а не вмешиваться во внутренние политические дела Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину 6 июля. Несколькими днями ранее Зеленский поручил МИД выразить грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В то же время премьер назвал несправедливым решение Украины выслать посла Грузии из Киева. "Это всячески неоправданное, абсолютно несправедливое решение, принятое украинскими властями", – отметил Гарибашвили. Кобахидзе надеется, что президент Грузии не помилует Саакашвили под диктовку Украины >>>Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили назвал решение Украины лишенным оснований, при этом отметив, что официальный Тбилиси не будет сейчас реагировать на решение Украины, но это станет темой для обсуждения между странами в будущем. Лидер же правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал решение Зеленского оскорбительным для Грузии. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Президент Украины нанес Грузии огромное оскорбление – оппозиционер >>>Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, политика, грузия, новости, тбилиси, киев, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение