https://sputnik-georgia.ru/20230715/vlasti-polshi-dolzhny-vse-obyasnit--glava-gruzinskoy-mechty-o-skandale-vokrug-saakashvili-279597924.html

Власти Польши должны все объяснить – глава "Грузинской мечты" о скандале вокруг Саакашвили

Власти Польши должны все объяснить – глава "Грузинской мечты" о скандале вокруг Саакашвили

Теперь им придется представить официальное разъяснение, что произошло и почему, заявил Кобахидзе 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T16:35+0400

2023-07-15T16:35+0400

2023-07-15T16:37+0400

возвращение и арест саакашвили

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждет разъяснений от властей Польши по поводу действий польских врачей во время осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в пятницу сообщила, что во время осмотра Саакашвили 12 июля один из польских врачей пытался тайно вынести биоматериал, взятый у Саакашвили, в своем ботинке. Минюст в связи с этим ждет объяснений от посольства Польши. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что польские врачи дискредитировали процесс осмотра и власти Грузии больше не допустят повторной попытки ввести в заблуждение общество по теме здоровья Саакашвили.Саакашвили в ГрузииС момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок >>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения.Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, политика, тбилиси, польша, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия