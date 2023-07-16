https://sputnik-georgia.ru/20230716/ministr-yustitsii-gruzii-otvetil-tem-kto-zamyat-intsident-s-polskim-vrachom-279618659.html

Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом

Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом

По словам министра, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T23:35+0400

2023-07-16T23:35+0400

2023-07-16T23:58+0400

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специальная пенитенциарная служба

польша

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Определенные силы пытаются ввести общественность в заблуждение и замять инцидент с участием польского врача, который незаконно пытался вынести от осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили его биоматериал, написал глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в Сети. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в пятницу, 14 июля, сообщила, что во время осмотра Саакашвили 12 июля один из польских врачей пытался тайно вынести биоматериал, взятый у Саакашвили, в своем ботинке. Минюст ждет объяснений от посольства Польши. Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок. "В целях предоставления верной информации общественности, дополнительно сообщу, что сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок и попытки его вынести. Мы не будем говорить о более подробной информации на данном этапе", – сказал Брегадзе. Призываем всех воздержаться от провокационных заявлений и обмана общественности, подчеркнул министр. "Подождем официальных объяснений", – написал Рати Брегадзе. Как ранее заявил министр юстиции, после взятия образцов их нужно официально опечатать, а не класть в носок. Саакашвили в ГрузииС момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, польша