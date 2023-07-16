https://sputnik-georgia.ru/20230716/skandal-s-biomaterialom-saakashvili---direktor-kliniki-o-povedenii-polskogo-vracha-279614526.html

Скандал с биоматериалом Саакашвили – директор клиники о поведении польского врача

Скандал с биоматериалом Саакашвили – директор клиники о поведении польского врача

Это необъяснимо, у меня действительно нет на это ответа, потому что никто бы не запретил взять образцы, заявил директор 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T17:36+0400

2023-07-16T17:36+0400

2023-07-16T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Поведение польского врача, тайно взявшего биоматериал у заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, необъяснимо, заявил директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в пятницу сообщила, что во время осмотра Саакашвили 12 июля один из польских врачей пытался тайно вынести биоматериал, взятый у Саакашвили, в своем ботинке. Минюст ждет объяснений от посольства Польши. По его словам, уже после выявления попытки вынести биоматералы за пределы клиники, польские врачи оформили официальный запрос, который был исполнен согласно протоколу. "Запрошенный биологический материал был взят нами в полном соответствии с протоколом в двух экземплярах. Один дали им, а второй мы оставили себе", – сказал Чхаидзе. Между тем лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что результаты исследования Саакашвили хотели сфальсифицировать, и отметил, что ответы на все вопросы придется дать властям Польши. Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, польша