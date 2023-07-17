https://sputnik-georgia.ru/20230717/chinovnik-vremen-saakashvili-priznan-vinovnym-po-delu-o-tyuremnom-bunte--apellyatsionnyy-sud-279636805.html
Чиновник времен Саакашвили признан виновным по делу о "тюремном бунте" – Апелляционный суд
Чиновник времен Саакашвили признан виновным по делу о "тюремном бунте" – Апелляционный суд
Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел – в судопроизводстве 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T17:45+0400
2023-07-17T17:45+0400
2023-07-17T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции и признал виновным по делу о т. н. "тюремном бунте" экс-главу департамента Военной полиции министерства обороны Грузии времен президентства Михаила Саакашвили – Мегиса Кардава. Сторона защиты Кардава обжаловала решение Тбилисского городского суда 2013 года. Тогда Кардава был заочно признан виновным в унизительном и бесчеловечном обращении с заключенными по делу о т. н. "тюремном бунте" в марте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. Бунт, который произошел в двух находящихся по соседству учреждениях по исполнению наказаний, №1 и №5, был жестоко подавлен в ночь на 27 марта. По официальным данным, в результате спецоперации, проведенной по подавлению бунта, семь заключенных погибли, а 22 были госпитализированы. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>Судья Лаврентий Маглакелидзе не удовлетворил апелляционный иск адвокатов Кардава и оставил в силе решение Тбилисского городского суда. Сам Кардава при оглашении приговора не присутствовал. Как заявил на суде адвокат Гия Горозия, Кардава выражает недоверие суду. Дело Мегиса Кардава Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти и был экстрадирован на родину из Украины в сентябре 2021 года. Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел – в судопроизводстве. К семи годам и шести месяцам тюрьмы суд заочно приговорил Кардава по делу о пытках заключенных и т. н. "навтлугской спецоперации" в январе 2006 года. За избиение, унижение и нечеловеческое обращение с задержанной женщиной в январе 2009 года Кардава также заочно получил три года и девять месяцев. Умер один из фотографов резонансного дела времен Саакашвили>>Еще один обвинительный приговор Кардава вынесен за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера в отношении двух человек в мае и августе 2011 года по делу о записях, обнаруженных в бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы Кардава приговорен по делу о пытках, в том числе сексуального характера, в сентябре 2011 года якобы уличенных в шпионаже военных, в том числе полковника Серго Тетрадзе, в результате чего последний скончался. По закону в стране действует принцип поглощения наказаний, то есть максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, мегис кардава, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, тбилиси
новости, грузия, мегис кардава, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, тбилиси
Чиновник времен Саакашвили признан виновным по делу о "тюремном бунте" – Апелляционный суд
Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел – в судопроизводстве
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции и признал виновным по делу о т. н. "тюремном бунте" экс-главу департамента Военной полиции министерства обороны Грузии времен президентства Михаила Саакашвили – Мегиса Кардава.
Сторона защиты Кардава обжаловала решение Тбилисского городского суда 2013 года. Тогда Кардава был заочно признан виновным в унизительном и бесчеловечном обращении с заключенными по делу о т. н. "тюремном бунте" в марте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.
Бунт, который произошел в двух находящихся по соседству учреждениях по исполнению наказаний, №1 и №5, был жестоко подавлен в ночь на 27 марта. По официальным данным, в результате спецоперации, проведенной по подавлению бунта, семь заключенных погибли, а 22 были госпитализированы.
Судья Лаврентий Маглакелидзе не удовлетворил апелляционный иск адвокатов Кардава и оставил в силе решение Тбилисского городского суда.
Сам Кардава при оглашении приговора не присутствовал. Как заявил на суде адвокат Гия Горозия, Кардава выражает недоверие суду.
Дело Мегиса Кардава
Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти и был экстрадирован на родину из Украины в сентябре 2021 года.
Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел – в судопроизводстве. К семи годам и шести месяцам тюрьмы суд заочно приговорил Кардава по делу о пытках заключенных и т. н. "навтлугской спецоперации" в январе 2006 года.
За избиение, унижение и нечеловеческое обращение с задержанной женщиной в январе 2009 года Кардава также заочно получил три года и девять месяцев.
Еще один обвинительный приговор Кардава вынесен за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера в отношении двух человек в мае и августе 2011 года по делу о записях, обнаруженных в бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы.
К девяти годам лишения свободы Кардава приговорен по делу о пытках, в том числе сексуального характера, в сентябре 2011 года якобы уличенных в шпионаже военных, в том числе полковника Серго Тетрадзе, в результате чего последний скончался.
По закону в стране действует принцип поглощения наказаний, то есть максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.