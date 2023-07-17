https://sputnik-georgia.ru/20230717/chinovnik-vremen-saakashvili-priznan-vinovnym-po-delu-o-tyuremnom-bunte--apellyatsionnyy-sud-279636805.html

Чиновник времен Саакашвили признан виновным по делу о "тюремном бунте" – Апелляционный суд

Чиновник времен Саакашвили признан виновным по делу о "тюремном бунте" – Апелляционный суд

Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел – в судопроизводстве 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T17:45+0400

2023-07-17T17:45+0400

2023-07-17T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции и признал виновным по делу о т. н. "тюремном бунте" экс-главу департамента Военной полиции министерства обороны Грузии времен президентства Михаила Саакашвили – Мегиса Кардава. Сторона защиты Кардава обжаловала решение Тбилисского городского суда 2013 года. Тогда Кардава был заочно признан виновным в унизительном и бесчеловечном обращении с заключенными по делу о т. н. "тюремном бунте" в марте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. Бунт, который произошел в двух находящихся по соседству учреждениях по исполнению наказаний, №1 и №5, был жестоко подавлен в ночь на 27 марта. По официальным данным, в результате спецоперации, проведенной по подавлению бунта, семь заключенных погибли, а 22 были госпитализированы. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>Судья Лаврентий Маглакелидзе не удовлетворил апелляционный иск адвокатов Кардава и оставил в силе решение Тбилисского городского суда. Сам Кардава при оглашении приговора не присутствовал. Как заявил на суде адвокат Гия Горозия, Кардава выражает недоверие суду. Дело Мегиса Кардава Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти и был экстрадирован на родину из Украины в сентябре 2021 года. Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел – в судопроизводстве. К семи годам и шести месяцам тюрьмы суд заочно приговорил Кардава по делу о пытках заключенных и т. н. "навтлугской спецоперации" в январе 2006 года. За избиение, унижение и нечеловеческое обращение с задержанной женщиной в январе 2009 года Кардава также заочно получил три года и девять месяцев. Умер один из фотографов резонансного дела времен Саакашвили>>Еще один обвинительный приговор Кардава вынесен за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера в отношении двух человек в мае и августе 2011 года по делу о записях, обнаруженных в бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы Кардава приговорен по делу о пытках, в том числе сексуального характера, в сентябре 2011 года якобы уличенных в шпионаже военных, в том числе полковника Серго Тетрадзе, в результате чего последний скончался. По закону в стране действует принцип поглощения наказаний, то есть максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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